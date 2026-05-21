Crimen y Justicia

Explotó un camión en un yacimiento petrolero y murieron dos trabajadores en Mendoza

El siniestro ocurrió durante una reparación dentro de un taller y provocó el fallecimiento de un chofer en el acto, mientras que un segundo empleado murió camino al hospital

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Yacimiento Chachahuen Sur, en la provincia de Mendoza donde ocurrió la explosión
Yacimiento Chachahuen Sur, en la provincia de Mendoza donde ocurrió la explosión

La explosión de la tapa de un camión cisterna de TSB en el yacimiento Chachahuen Sur provocó el fallecimiento de dos trabajadores este miércoles por la tarde. El episodio fatal de la provincia de Mendoza, se suma a una lista de empleados de la actividad petrolera fallecidos en trágicas circunstancias.

El hecho ocurrió en un sector de la provincia de Mendoza ubicado al límite con Rincón de los Sauces. El estallido se produjo dentro de un taller de la compañía petrolera mientras reparaban el vehículo. Aunque la información del caso es poca, aseguraron que se seguirá investigando las causas del hecho.

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Según, LM Neuquén, uno de los operarios, un chofer, murió en el acto y otro sufrió heridas graves y fue trasladado de urgencia a una clínica. Sin embargo, habría llegado sin vida al hospital y durante la noche, confirmaron su fallecimiento.

El segundo empleado murió camino a un centro de salud privado de Neuquén (Fuente: LM Neuquén)
El segundo empleado murió camino a un centro de salud privado de Neuquén (Fuente: LM Neuquén)

Antecedentes de accidentes petroléros

El episodio se incorpora a una secuencia de muertes laborales recientes en la actividad. Entre esos antecedentes, el 15 de mayo, perdió la vida un trabajador petrolero a primera hora de la mañana, en el área La Angostura Sur, provincia de Neuqúen. Un operario encontró el cuerpo cuando llegó a su lugar de trabajo.

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El trabajador petrolero, identificado como Darío Ruiz de 43 años, fue hallado muerto en un yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén, donde la víctima trabajaba como soldador en un ducto según LM Neuquén. El soldador, murió por un shock hipovolémico después de ser aplastado por un caño, según informó el Ministerio Público Fiscal.

Darío Ruiz falleció tras un accidente petrolero
Darío Ruiz falleció tras un accidente petrolero

El aviso del hallazgo se produjo entre las 8:30 y las 9. El cuerpo estaba “con un caño pesado encima”. Ruiz fue encontrado el viernes a primera hora de la mañana por otro operario cuando llegó al sitio de trabajo. El caso quedó bajo la intervención de la fiscal Lucrecia Sola y expuso una secuencia que sus compañeros consideraron inusual: el trabajador fue hallado sin vida al inicio de la jornada, cuando llegaron al lugar. En la investigación también intervino personal de Criminalística y un médico de la Policía.

El Ministerio Público Fiscal informó en la jornada del martes los resultados del informe preliminar de la autopsia que determinó que Ruiz murió tras ser aplastado por un caño. El golpe, lo llevó a un shock hipovolémico, condición médica provocada por una pérdida grave de sangre, que impide al corazón bombear suficiente sangre al cuerpo y puede hacer que varios órganos dejen de funcionar.

Víctor Cárcar, secretario general de la UOCRA, dijo a LM Neuquén que la circunstancia del hallazgo resultó extraña porque nadie advirtió lo ocurrido al cierre del turno anterior. “El lugar está afuera de la planta, es un ducto que sale afuera. Es decir, no son muchos trabajadores, a veces van de a dos o de a cuatro. Es rarísimo porque siempre hay alguien que los busca al finalizar la jornada, a las 19.30”, afirmó.

Por otro lado, un trabajador de ENSI murió a fines de abril durante un accidente en la Ruta 17, en Vaca Muerta. Se produjo en la entrada del área hidrocarburífera conocida como meseta Buena Esperanza, a la que se accede por la Ruta 17, en cercanías de Plaza Huincul y Sauzal Bonito. Del otro lado de esa misma ruta se encuentra el yacimiento Sierra Barrosa.

El siniestro, ocurrido en el acceso a la meseta, dejó además al menos cinco heridos y derivó en la suspensión inmediata de la celebración. La víctima se trasladaba en una Toyota Hilux junto a otros ocupantes cuando la camioneta impactó de frente contra un Renault Clío rojo. Tras el choque, el Clío quedó cruzado sobre el asfalto y la Hilux volcó con múltiples tumbos hasta detenerse en medio de la meseta.

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