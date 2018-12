Hace una semana, en la entrevista que le dio a Mauro Viale, el actor había dicho que se iba a poner a disposición de la Justicia "donde sea, acá o en Nicaragua". Sin embargo, ahora pasa sus días en Brasil y continúa en busca de un abogado que lo represente ya que Burlando no tiene su matrícula validada en Nicaragua: "No puedo trabajar en todos los países que quiero, no podría trabajar allá, estoy limitado. Si pudiese trabajar, analizaría representarlo, pero para qué lo voy a analizar si no puedo", aclaró el abogado.