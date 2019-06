En diálogo telefónico con Tinayre durante uno de los programas que ofició de conductora, Mirtha felicitó a su hija y habló de su estado de salud: "Estoy muy bien y me encuentro perfecta. Camino en casa, veo televisión, leo, duermo y recibo alguna visita, aunque poca, porque por ahí hablamos mucho y en estos casos es mejor no hablar tanto. Un beso a los invitados, a los oyentes y a todo mi equipo. No tengo palabras para agradecer los llamados y a los que me desearon una pronta recuperación".