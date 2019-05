Según su relato, el domingo a la mañana se comunicaron con ella desde la casa de su madre y le dijeron que se dirigiera hacia allí rápidamente: "Ella estaba vestida de blanco, con aros, maquillada, peinada y sentada mientras escuchaba la radio. Estaba su médico clínico. 'Me parece que tengo que ir a hacer el programa y después me voy a internar porque tengo esta gastroenteritis que no me deja respirar, estoy agitada', me dijo. 'De ninguna manera', le contestamos. Y partimos al sanatorio".