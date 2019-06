"Hay cosas que quedaron en la intimidad de la charla y que ninguno de los dos va a revelar -advirtió el periodista-. Lo que sí puedo decir es que a Iliana le quedó claro que no hubo ningún complot ni bajada de línea en su contra. No se trató de rencores ni de venganza. A mí me llegó que ella pensaba eso, y mi intención era aclararle que no era así, que esto había surgido simplemente porque había una historia dando vueltas desde hace tiempo, y que en un momento me pareció conveniente contar". Según Monti, Iliana "lo entendió".