"Estas son fechas sensibles. Su cumpleaños, la Navidad, que era una de sus fiestas favoritas, el Año Nuevo, el aniversario de su muerte… La verdad que es muy loco porque a veces me siento especialmente sensible. Y cuando pienso por qué y me conecto con lo que me pasa, generalmente tiene que ver con una fecha relacionada con él. Evidentemente, es algo que tengo más presente de lo que creo. Y lo siento más allá del calendario, porque a veces ni me doy cuenta de que se acerca el 3 de febrero, pero me pongo más sensible o nostálgica", cuenta Marina, en diálogo exclusivo con Teleshow.