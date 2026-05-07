El polémico gesto de Mbappé en medio del escándalo del Real Madrid: “¿De qué te ríes?"

En medio de la crisis interna, el futbolista francés se retiró entre risas del predio de Valdebebas, según las imágenes difundidas por El Chiringuito

El Real Madrid atraviesa una crisis interna antes del clásico de La Liga de España ante el Barcelona, que se jugará el próximo domingo en el Camp Nou. En medio de la violenta pelea en el vestuario entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, apareció otro foco de conflicto luego de un gesto que realizó Kylian Mbappé al retirarse del entrenamiento en el predio de Valdebebas.

El delantero francés, quien practicó junto al plantel tras dejar atrás una lesión y se perfila como titular para el duelo ante Barcelona, fue captado riéndose a carcajadas dentro de su automóvil mientras abandonaba la ciudad deportiva del Merengue. Esta escena, capturada por el programa El Chiringuito, generó repercusiones en los medios y caldeó los ánimos de los madridistas por el contexto actual que atraviesa el plantel.

PUBLICIDAD

“Evidentemente hay una falta de autoridad total en los últimos meses en el vestuario. Los gallos, por un lado, y los menos gallos por otro, hacen un poco lo que les da la real gana. Y un poco la cúpula de la pirámide, aunque no esté en las peleas, ha sido Kylian Mbappé con ese viaje que jamás debió autorizar el Real Madrid por imagen, no porque no pudiera hacerlo”, expresó el periodista español Tomás Roncero, del diario AS. Esta afirmación responde a los viajes a Italia y Francia que realizó el ex jugador del PSG mientras se estaba recuperando de una lesión. A Kiki se lo vio junto a la actriz Ester Expósito.

Tomás Roncero habló acerca del polémico gesto que realizó el francés desde su auto al retirarse del entrenamiento del Real Madrid

Luego, el periodista continuó con su crítica: “Ya sé que en sus días libres cada uno hace lo que le da la real gana, pero si Mbappé no tiene la inteligencia institucional o jerárquica, por ser quien es, de saber que hay cosas que en una situación como la del Madrid con todos los títulos perdidos no tocaba. Pues si no lo sabe él, que se lo diga alguien por lo menos a quien pueda obedecer. Pero me temo que Mbappé hace lo que le da la real gana desde que llegó. Y esto deriva, por cierto, que lo he visto en una imagen riéndose".

PUBLICIDAD

“Yo le hubiera parado el coche y le hubiera dicho: ‘Kylian, ven aquí. ¿De qué te ríes? Dímelo, que me he despistado. ¿De qué te ríes, tío? ¿Te parece gracioso que se peguen los compañeros? ¿Te parece gracioso que el mundo entero se esté riendo de nosotros? ¿De qué te ríes? Dímelo, chaval, ¿de qué te ríes? Muy gracioso, ¿verdad?’. En fin, quizás estamos recogiendo lo que hemos sembrado desde hace meses", cerró Roncero sobre el tema.

Kylian Mbappé en el último entrenamiento del Real Madrid (Europa Press)

Esta nueva exposición de Mbappé, a días del clásico que podría definir el título en favor del Barcelona, exacerbó el clima espeso que se vive en el Real Madrid, con los ya conocidos quiebres dentro del plantel que salieron a la luz con las peleas internas entre Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger y el mencionado caso Valverde-Tchouaméni.

PUBLICIDAD

A raíz de este último altercado, el Merengue emitió un comunicado: “El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”.

Sobre la polémica por el nivel de compromiso de algunos futbolistas, el técnico Álvaro Arbeloa fue claro: “No dudo del compromiso de ninguno de mis jugadores, creo que todos saben lo importante que son estos partidos para nosotros. Como que entienden lo que representan, dónde están y lo importante que es. Y la suerte que tienen todos, que tenemos todos de estar en el Real Madrid”. El entrenador añadió una frase que resonó en el vestuario: “Somos un club que, por suerte, no ha existido, no existe, ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid”.

PUBLICIDAD