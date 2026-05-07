Sociedad

Destrozos, calles inundadas y más alertas: lo que dejó el fuerte temporal que impactó en el centro del país

La costa atlántica, la parte central de Buenos Aires y algunas zonas de Santa Fe se vieron afectadas por las tormentas durante la madrugada. Continúan las advertencias por fuertes ráfagas de viento para las próximas horas

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Cuatro personas de una misma familia tuvieron que ser evacuadas

El fuerte temporal golpeó durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves a varias provincias, con episodios de lluvias torrenciales, granizo, tornados y vientos de alta intensidad que dejaron un tendido de daños materiales y rescates desde la provincia de Buenos Aires hasta La Pampa y Santa Fe.

El episodio más grave en territorio bonaerense se produjo en el Paraje Harosteguy, dentro del partido de Las Flores, donde un tornado destruyó por completo la vivienda de una familia durante la tarde del miércoles.

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La sirena pública se activó de inmediato tras confirmarse el derrumbe total de la estructura, y los Bomberos Voluntarios junto con los servicios de emergencia se desplazaron al lugar. Tres adultos y un menor fueron rescatados y trasladados para recibir atención médica.

Según Noticias Las Flores, las cuatro víctimas permanecen en observación tras sufrir politraumatismos como consecuencia del derrumbe, aunque todas se encuentran fuera de peligro.

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Diversos automovilistas que circulaban por la Ruta Nacional 3 a la altura de Las Flores registraron imágenes de una formación en el cielo similar a una columna que descendía desde las nubes, material que se difundió en redes sociales y llevó a numerosos testigos a describir el fenómeno como un posible tornado.

Las calles del centro de Tandil quedaron inundadas

El partido de Tres Arroyos también acusó el impacto del temporal, que llegó con alerta naranja para gran parte del territorio provincial. Las lluvias generaron zonas anegadas y provocaron la caída del paredón exterior del Lawn Tenis, con daños adicionales en el alambrado del establecimiento, indicó Semanario.

No hubo personas lesionadas y los destrozos fueron exclusivamente materiales. La acumulación de agua en la vía pública generó además serios trastornos para el tránsito: dos vehículos de distinto porte quedaron inmovilizados sobre la calle Liniers, a metros de la avenida Ameghino, y en la esquina de Liniers y Charcas. Según vecinos, ambos rodados cayeron dentro de un pozo formado en el lugar donde se realizaban trabajos en una obra de desagüe.

En otras localidades, como Tandil, las intensas tormentas, con actividad eléctrica y ráfagas de viento, se hicieron presentes y generaron destrozos. En las imágenes se puede ver que las calles del centro sufrieron inundaciones.

Mar del Plata fue otra de las ciudades bonaerenses más afectadas. Las tormentas se extendieron desde la tarde del miércoles hasta la madrugada del jueves y acumularon 105 milímetros de precipitaciones, según los datos del Wundermap reportados por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

En total, se acumularon alrededor de 105 milímetros

Las inundaciones alcanzaron calles y viviendas en distintos puntos del partido, y hubo rescates de personas atrapadas dentro de sus vehículos con el agua a punto de cubrirlos por completo, operativos en los que intervino el cuerpo de bomberos. El personal de Defensa Civil trabajó sobre árboles y postes caídos, de acuerdo con la información de Mi8.

Según el informe oficial de esa repartición, se recepcionaron 60 reclamos vinculados principalmente a caída de árboles, postes, ramas y cables comprometidos. En paralelo, Obras Sanitarias Mar del Plata atendió 100 reclamos relacionados con cloacas y bocas de tormenta para garantizar el correcto escurrimiento del agua. El Emsur realizó 12 intervenciones por tareas de poda, mientras que el Departamento Operativo de Ingeniería de Tránsito del Emvial informó que diez esquinas semaforizadas presentaron problemas de funcionamiento.

Desde el Municipio se remarcó que no se registraron evacuados durante el temporal y que la ciudad atraviesa una jornada de transición meteorológica.

Al otro lado de la frontera provincial, Rosario vivió su propia noche de emergencias. El servicio meteorológico del Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas registró hasta las 03:00 un acumulado de 29,6 milímetros de lluvia, con ráfagas máximas de 50 km/h a las 00:44 y de 68 km/h a la 01:05. El viento provocó voladuras, caída de árboles, ramas y cables, y daños en columnas en varios sectores urbanos.

El viento provocó voladuras, caída de árboles, ramas y cables

La central de emergencias 103 recibió 64 reportes por árboles caídos o ramas quebradas de gran porte, 30 denuncias por cables cortados y columnas dañadas, cuatro anegamientos transitorios y una voladura de techo de chapa sobre alumbrado público.

Gonzalo Ratner, director general del área municipal de Gestión de Riesgos y Protección Civil, señaló que el trabajo operativo se mantuvo activo durante toda la madrugada a partir de la recepción permanente de reclamos en la línea 103 y del despliegue territorial de las cuadrillas de emergencia.

Además, destacó la labor coordinada entre el personal de atención telefónica y los equipos operativos que intervinieron directamente en calle bajo condiciones adversas, y recomendó a los vecinos asegurar objetos sueltos en balcones y terrazas, evitar permanecer bajo árboles de gran porte o estructuras inestables y circular solo en caso de necesidad.

Más al oeste, Santa Rosa, capital de La Pampa, también registró un episodio de alto impacto. Una tormenta de lluvia, viento y granizo se desató el viernes por la mañana y en apenas 15 minutos acumuló 30 milímetros, para llegar a un total de 60 mm.

En Santa Rosa, capital pampeana, colapsó el techo de una estación de servicio

El volumen de agua superó la capacidad del sistema de drenaje: algunos canales colapsaron y la laguna Don Tomás registró desbordes. En toda la ciudad se observaron cables sueltos y ramas caídas en veredas y calles. 15 familias debieron ser evacuadas como consecuencia directa del temporal, que provocó destrozos y el anegamiento de calles y casas.

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