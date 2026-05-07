Condenaron a Abel Guzmán a 20 años de prisión por asesinar a un compañero en una peluquería de Recoleta

A la víctima la asesinó un compañero de trabajo, quien se encuentra prófugo

Abel Guzmán enfrentó este jueves al Tribunal Oral en lo Criminal N°24 en la última audiencia del juicio en su contra por el crimen de su compañero de trabajo, Germán Medina, ocurrido el 20 de marzo de 2024 en la peluquería “Verdini”, en el barrio de Recoleta. Fue condenado a 20 años de prisión por el delito de homicidio agravado por el uso de ama de fuego, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad y amenazas, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae. Los fundamentos del fallo se leerán el 14 de mayo.

En la primera audiencia del debate el estilista admitió el hecho ante los jueces. “Me cegué y me enojé, no controlé ni mi ansiedad ni mi bronca. Agarré el arma y disparé, no medí las consecuencias”, expresó. Su confesión quedó incorporada como uno de los elementos centrales del juicio, junto con las imágenes de las cámaras de seguridad del local, que registraron toda la secuencia del ataque, y los chats del grupo de WhatsApp de la peluquería.

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Durante el debate también declararon compañeros de trabajo y el dueño de la peluquería, Facundo Verdini, quien aseguró que Guzmán mantenía conflictos con el resto del personal por el uso de formol en tratamientos capilares, una sustancia cuestionada por sus efectos tóxicos. “Nos encerró ahí porque nos quería matar a todos”, declaró el empresario ante el tribunal.

En la sala estuvieron la madre y la hermana de la víctima, querellantes en el caso. Ante los jueces Javier Esteban de la Fuente, Maximiliano Dialeva Balmaceda y Marcelo Roberto Alvero, la madre de Medina relató que, en más de una oportunidad, su hijo le había comentado que clientas se quejaban por el fuerte olor a formol en la peluquería. Incluso, recordó que una mujer que se realizaba un tratamiento de quimioterapia tuvo que retirarse porque “no aguantaba estar ahí adentro”.

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Guzmán durante el juicio (Foto/Matías Pellón/Fiscales.gob.ar)

El crimen

El hecho ocurrió el 20 de marzo de 2024, cerca de las 20, en el local ubicado en Beruti al 3017. Ese día, la peluquería ya había cerrado al público y cuatro empleados, incluido el dueño Facundo Verdini, compartían una cerveza en el salón.

Según la reconstrucción del caso, en ese contexto Guzmán tomó un arma y amenazó a sus compañeros: “Quédense quietos porque les vuelo la cabeza a los cuatro”. Minutos después, le disparó a Germán Medina y lo mató de un tiro en la cabeza. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar.

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Abel Guzmán, detenido tras 70 días prófugo

Tras el ataque, Guzmán escapó por una ventana trasera del local y logró evadir a la Policía durante más de dos meses. Durante su fuga, se movió por distintas zonas del conurbano bonaerense, evitando mantener contacto con su entorno habitual para no ser localizado.

Permaneció prófugo durante 70 días hasta que fue detenido en una vivienda de Paso del Rey. Su captura se concretó a partir del dato aportado por un testigo de identidad reservada a la línea de denuncias del Ministerio de Seguridad, lo que permitió a la División Homicidios de la Policía de la Ciudad montar un operativo y ubicarlo.

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