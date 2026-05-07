Millones de personas podrían recibir un reembolso del IRS por multas impuestas durante la pandemia: cómo solicitarlo

Millones de contribuyentes en Estados Unidos pueden solicitar la devolución o condonación de multas del IRS relacionadas con la pandemia tras un fallo judicial federal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de contribuyentes en Estados Unidos pueden solicitar la devolución o condonación de multas impuestas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) durante la emergencia por COVID-19, tras un fallo judicial que modificó la interpretación de los plazos fiscales en ese periodo. El plazo para solicitar este beneficio vence el 10 de julio y requiere que los afectados presenten un reclamo formal.

De acuerdo con la Defensoría Nacional del Contribuyente (National Taxpayer Advocate), la oportunidad de recuperar o anular estas penalidades surge a raíz del caso Kwong v. Estados Unidos, resuelto en una corte federal. El fallo determinó que las leyes de emergencia sanitaria extendieron los plazos de cumplimiento tributario durante la pandemia, por lo cual muchas sanciones aplicadas por el IRS entre enero de 2020 y julio de 2023 podrían considerarse improcedentes. Esta información fue confirmada por NBC News, medio que detalló que la situación afecta tanto a personas físicas como a empresas.

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El IRS reconoció que se aplicaron más de 120 millones de multas en ese periodo, dirigidas principalmente a contribuyentes que no cumplieron con la presentación o el pago de impuestos en tiempo y forma. La gravedad de la situación radica en que la mayoría de los sancionados pertenecen a sectores de ingresos bajos y medios, según la Defensoría Nacional del Contribuyente en declaraciones recogidas por The Associated Press.

¿Quiénes pueden solicitar la devolución de multas del IRS relacionadas con la pandemia?

La Defensoría Nacional del Contribuyente precisó que pueden gestionar la devolución o condonación de sanciones quienes:

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Presentaron declaraciones fuera de plazo entre el 20 de enero de 2020 y el 11 de julio de 2023.

Recibieron y pagaron multas por presentación tardía o pago fuera de término durante ese periodo.

Mantienen penalidades pendientes de pago por los mismos conceptos.

Presentaron declaraciones internacionales de información fuera de plazo.

Las autoridades recomiendan revisar el historial de sanciones en la cuenta en línea del IRS antes de iniciar cualquier trámite, como indicó la Defensoría en publicaciones oficiales. También es relevante que los contribuyentes verifiquen sus transcripciones fiscales para identificar posibles penalidades asociadas al periodo de emergencia.

El IRS aplicó más de 120 millones de penalidades durante la emergencia por COVID-19, afectando principalmente a contribuyentes de ingresos bajos y medios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué motivó la decisión judicial que abre la puerta a estos reembolsos?

El origen de la medida se encuentra en el fallo del caso Kwong v. Estados Unidos. La corte federal determinó que las leyes promulgadas durante la emergencia sanitaria extendieron automáticamente los plazos fiscales. Según lo publicado por NBC News, esta interpretación cuestiona la validez de las penalidades aplicadas por el IRS entre enero de 2020 y julio de 2023.

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El fallo judicial no ha sido aceptado por todas las autoridades. Ken Kies, subsecretario del Departamento del Tesoro, declaró a la Associated Press: “Consideramos que Kwong fue decidido de manera incorrecta porque interpreta erróneamente el lenguaje claro del estatuto. Seguiremos defendiendo la redacción original de la ley”. A pesar de la postura oficial, la Defensoría Nacional del Contribuyente recomendó a los afectados presentar el reclamo formal para preservar sus derechos en caso de que el fallo se mantenga.

Alyssa Maloof Whatley, directora de la firma legal Frost Law, explicó a NBC News que “presentar un reclamo ahora es la mejor forma de asegurar el derecho a devolución si la justicia confirma la sentencia”.

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¿Cómo se realiza el trámite para pedir la devolución o condonación de penalidades del IRS?

El proceso para solicitar la devolución o condonación de multas no es automático. Según la Defensoría Nacional del Contribuyente, los pasos a seguir son:

Descargar y completar el Formulario 843 (“Claim for Refund and Request for Abatement”) desde la web oficial del IRS. Enviar el formulario por correo postal al centro de servicios donde normalmente se presenta la declaración anual. Presentar el trámite antes del 10 de julio de 2026 para preservar el derecho al reembolso.

La Defensoría destacó que este procedimiento es esencial para “preservar el derecho a la devolución mientras se resuelve el litigio judicial”. El propio IRS sugiere a los contribuyentes revisar sus transcripciones fiscales en línea para identificar sanciones aplicadas durante la emergencia.

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La solicitud de devolución o condonación de sanciones del IRS requiere presentar el Formulario 843 antes del 10 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos contribuyentes resultaron afectados por las multas del IRS en la pandemia?

Según cifras oficiales proporcionadas por el IRS y difundidas por NBC News y The Associated Press, se impusieron más de 120 millones de penalidades entre enero de 2020 y julio de 2023. La Defensoría Nacional del Contribuyente destacó que la mayoría de los afectados pertenecen a sectores de ingresos bajos y medios, quienes suelen tener menos acceso a asesoría profesional y menos información sobre cambios legales complejos.

El volumen de sancionados da cuenta de la magnitud del fenómeno y la importancia de la medida para una parte significativa de la población estadounidense, como subrayó la Defensoría en sus comunicados oficiales.

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¿Qué cambia y qué permanece igual para los contribuyentes ante este nuevo escenario?

Se mantiene la obligación general de cumplir con las leyes fiscales y los procedimientos habituales de declaración y pago de impuestos.

Cambia la posibilidad de recuperar o anular penalidades aplicadas entre enero de 2020 y julio de 2023, siempre que se presente el reclamo antes de la fecha límite.

No es automático: el IRS no realizará devoluciones ni condonaciones sin una solicitud expresa de los interesados.

La Defensoría Nacional del Contribuyente insistió en que “los contribuyentes afectados deben revisar su situación y considerar la presentación de un reclamo antes del 10 de julio”.

La Defensoría Nacional del Contribuyente aconseja revisar el historial fiscal y las transcripciones en línea antes de iniciar el reclamo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es la postura del Departamento del Tesoro sobre el fallo Kwong v. Estados Unidos?

El Departamento del Tesoro manifestó su desacuerdo con la interpretación judicial. En declaraciones recogidas por la Associated Press, Ken Kies sostuvo que la administración considera que la decisión representa una “mala interpretación” del estatuto vigente y reiteró que “seguiremos defendiendo la redacción original de la ley”.

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Mientras tanto, entidades como la Defensoría Nacional del Contribuyente y firmas legales recomiendan a los contribuyentes presentar sus reclamos para no perder la oportunidad de recuperar fondos si la sentencia se mantiene.

¿Qué impacto tiene esta medida en la economía de los contribuyentes y qué se puede esperar a futuro?

La apertura de este proceso permite que millones de personas accedan a la devolución de penalidades pagadas durante la pandemia, lo cual puede aliviar la carga financiera de familias y empresas afectadas en el periodo de emergencia. El desarrollo del litigio judicial determinará la viabilidad final de los reclamos, pero las autoridades recomiendan actuar antes de la fecha límite para no perder la posibilidad de solicitar la devolución.

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La Defensoría Nacional del Contribuyente y el IRS publicaron guías y recomendaciones en sus sitios web oficiales para facilitar el acceso a la información y el trámite correspondiente. Los contribuyentes pueden encontrar orientación detallada sobre el procedimiento y los requisitos necesarios para presentar su reclamo en los portales institucionales.

El Departamento del Tesoro rechaza el fallo judicial, pero entidades legales exhortan a presentar reclamos para preservar derechos de reembolso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben hacer quienes recibieron multas fiscales durante la pandemia?

La Defensoría Nacional del Contribuyente recomienda que los afectados tomen las siguientes acciones:

Revisar su cuenta en línea en el portal del IRS para identificar sanciones aplicadas entre enero de 2020 y julio de 2023.

Completar el Formulario 843 y enviarlo por correo postal a la dirección correspondiente antes del 10 de julio de 2026.

Consultar a asesores fiscales o a organizaciones de defensa de los contribuyentes si tienen dudas sobre el procedimiento.

La Defensoría insiste en que “presentar el reclamo no garantiza el reembolso, pero sí permite preservar el derecho a solicitarlo si la justicia confirma el fallo”.derecho a solicitarlo si la justicia confirma el fallo.