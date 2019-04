"La relación no fue paralela, fue un romance -había afirmado la viuda de Disi en referencia al rumor de una eventual relación oculta entre su esposo e Iliana Calabró-. Yo a Emilio lo quiero mucho, pero fue una infidelidad. Los periodistas que lo contaron tenían toda la data e iban a seguir hablando; Monti me preguntó y no me parecía tan terrible, porque Emilio me lo confesó meses antes de morir. Ella (por Iliana) llamaba a mi casa y cuando yo atendía, cortaba; ella se encargó de que yo me entere. liana era amiga mía, tenía muy buena onda con sus papás, y yo le pedí a Emilio que le diera trabajo. Los dos estuvieron mal; a Emilio se lo perdoné, ella no me va, ni me viene, que sea feliz y haga su vida, pero me hizo mucho daño", recordó Elvira Ferrer, en una declaración que ya no repetirá en los medios, luego de la "mediación" privada.