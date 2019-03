"¿En algún momento sentiste algo de Emilio hacia vos?", indagó el conductor del ciclo de América. "Él para trabajar tenía buena onda, era muy cordial. Después, no voy a contar otras cosas porque no vienen al caso. Tienen que ver con él, pero no voy a contar. Yo no lo voy a decir porque no está en mí", fue la respuesta de Iliana.