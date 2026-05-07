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8.390 kilómetros, navegación secreta y un nuevo formato XXL: las claves del Dakar 2027

En París, la organización ASO dio a conocer la 49ª edición del rally más exigente del mundo, que estrenará punto de partida y llegada en la costa del Mar Rojo

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La organización francesa ASO confirma la realización del Dakar 2027 en Arabia Saudita tras el anuncio de un recorrido récord - REUTERS/Stephane Mahe
La organización francesa ASO confirma la realización del Dakar 2027 en Arabia Saudita tras el anuncio de un recorrido récord - REUTERS/Stephane Mahe

El Rally Dakar 2027 se disputará en Arabia Saudita del 1 al 15 de enero, a pesar del conflicto en Medio Oriente que ya provocó la suspensión de los Grandes Premios de Arabia Saudí y Bahréin en la Fórmula 1. La organización ASO presentó el recorrido completo de la 49ª edición del rally más exigente del mundo en el Instituto del Mundo Árabe de París, con una distancia récord de 8.390 kilómetros totales y 5.320 kilómetros de especiales cronometradas, según informó el diario deportivo español Marca.

De acuerdo con el diario deportivo Marca, la elección de Arabia Saudita como escenario del Dakar 2027 suscitó interrogantes debido al contexto geopolítico. El director general de la empresa organizadora francesa ASO, Yann Le Moenner explicó durante la presentación que, “Arabia Saudita ha sido un socio excepcional para el Dakar y demostró su capacidad para organizar eventos al máximo nivel. En el contexto geopolítico actual entendemos que pueden surgir interrogantes: como organizadores, seguimos de cerca la situación, evaluando las limitaciones que puedan suponer.”

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El directivo subrayó la estabilidad reciente del país: “En las últimas semanas, nuestro socio demostró su capacidad para mantener la estabilidad. En el reino se celebran eventos deportivos prácticamente a diario, así que nosotros nos estamos preparando para estar listos para la salida de la prueba”, puntualizó el director general.

Por su parte, el príncipe Khalid Bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, presidente de la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo, principal organismo deportivo del país, enfatizó: “Arabia Saudita ha demostrado que la vida cotidiana en el reino continúa, el deporte continúa y los espectadores siguen llenando los estadios porque se sienten seguros”.

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Una nueva ciudad de salida y llegada

La próxima edición del legendario rally sumará 8.390 kilómetros, con 5.320 de especiales cronometradas (AP Foto/Thibault Camus)
La próxima edición del legendario rally sumará 8.390 kilómetros, con 5.320 de especiales cronometradas (AP Foto/Thibault Camus)

Según informó el portal, en 2027 el Dakar estrena ciudad de partida y meta: King Abdullah Economic City (KAEC), situada en la costa del Mar Rojo, entre Jeddah y Yanbú, cerca de ambas ciudades portuarias. Se tratará del séptimo Dakar disputado en territorio árabe tras su traslado desde África y Sudamérica a la península arábiga.

La principal característica del Dakar 2027 será su longitud sin precedentes. El recorrido suma 8.390 kilómetros en total, con 5.320 kilómetros de especiales cronometradas, un hito nunca alcanzado desde la llegada a Medio Oriente. Se prevé una presencia de arena significativamente superior a la de la edición anterior, ya que el trazado fue diseñado para adentrarse más en zonas desérticas y así superar la escasez de arena que pilotos y aficionados señalaron como una de las principales carencias el año pasado.

El director del Dakar, David Castera, detalló los principales cambios ante el medio español, como “tramos específicos para las motos". “Queríamos un Dakar más largo. Es un récord porque hacía mucho que no se llegaba a 5.300 kilómetros de especiales. Tendremos de todo: una carrera intensa, con varias etapas clave y la idea de mantener la incertidumbre hasta el final”, agregó.

Novedades en el formato de etapas

La edición número 49 del Dakar partirá y finalizará en la moderna King Abdullah Economic City - REUTERS/Stephane Mahe
La edición número 49 del Dakar partirá y finalizará en la moderna King Abdullah Economic City - REUTERS/Stephane Mahe

El recorrido también trae novedades para la categoría Dakar Classic: el 90% del trazado es completamente nuevo y se introducen cambios reglamentarios que incluyen un Test de Navegación Secreta, en el que los roadbooks se entregarán al inicio de cada tramo especial en lugar de la noche anterior, y un nuevo formato XXL que convierte una etapa de regularidad semanal en un bloque ininterrumpido. La etapa más larga de la prueba será la Etapa 12, con 905 kilómetros, con llegada en KAEC.

En cuanto al formato, mantendrá la etapa maratón-refugio, presente en las dos ediciones previas. En 2027 solo una parte del recorrido estará separada para motos y autos, a diferencia de años anteriores en los que toda la etapa mantenía la división. A su vez, se conservará la maratón tradicional, sin asistencia mecánica, aunque el campamento será menos restrictivo que en el pasado.

La reducción de los tramos pedregosos representa uno de los cambios mejor valorados por los equipos, ya que el exceso de piedras en ediciones recientes provocó numerosos abandonos y averías. El diseño para 2027 apunta a una combinación de mayor distancia de especiales, más arena y menos piedras.

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