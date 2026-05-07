Una reconocida marca internacional de ropa de lujo abrirá su primer local en la Argentina

Dolce & Gabbana abrirá su primer local en la Argentina dentro de Patio Bullrich durante junio de 2026

El segmento premium de la Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo actor internacional durante las próximas semanas. Una reconocida firma italiana de moda inaugurará su primera tienda en el país y eligió aL shopping Patio Bullrich para concretar su desembarco en la Argentina. La apertura se dará en el marco de una estrategia del centro comercial orientada a reforzar su posicionamiento dentro del universo del lujo y las marcas internacionales.

La marca que abrirá su primer local en el mercado argentino será Dolce & Gabbana, que prevé inaugurar su tienda a comienzos de junio de 2026. El nuevo espacio contará con una superficie de 216 metros cuadrados y ofrecerá una propuesta integrada por indumentaria, calzado y accesorios.

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La llegada de la firma italiana se incorporará a una serie de aperturas y renovaciones impulsadas por este centro comercial para ampliar su oferta de marcas internacionales y experiencias vinculadas al consumo premium. Según precisaron fuentes del shopping, propiedad del grupo IRSA, las nuevas incorporaciones apuntan a fortalecer el vínculo con sus clientes y consolidar su posicionamiento dentro del segmento de lujo en Buenos Aires.

“Estamos muy entusiasmados con la llegada de Dolce & Gabbana, una marca icónica a nivel global. Su desembarco marca un hito para el shopping y refuerza nuestro prestigio como un espacio clave para firmas internacionales en Argentina”, señaló Daiana Szarfsztejn, Center Manager de Patio Bullrich. La ejecutiva agregó: “Seguimos apostando a una selección curada, incorporando marcas que amplían nuestra propuesta de valor”.

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El avance de marcas premium

El desembarco de la marca se producirá en un contexto de expansión de marcas premium dentro del shopping ubicado en el barrio de Recoleta. En los últimos meses, el centro comercial incorporó nuevas propuestas internacionales y avanzó con renovaciones de locales ya instalados.

El nuevo espacio de la marca italiana contará con 216 metros cuadrados destinados a indumentaria, calzado y accesorios

Entre las novedades más recientes, apareció la apertura de Paul & Shark, que inauguró su primera boutique en Buenos Aires. El espacio se diseñó bajo el concepto “Sense of Journey”, una propuesta alineada con el ADN de la casa italiana. La marca destacó su combinación entre legado artesanal y tecnología, dos características presentes en la identidad global de la firma desde 1976.

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A esa incorporación se sumó también la reinauguración de la tienda de Diesel, que presentó un nuevo local con una estética contemporánea y renovada dentro del shopping.

Patio Bullrich también avanzó con propuestas vinculadas a experiencias que exceden el universo de la moda. En ese marco, Nicolás Pottery inauguró un espacio denominado Pottery Lovers, que integró taller de cerámica, café y bakery dentro del centro comercial. La propuesta buscó ofrecer una experiencia creativa y sensorial para los visitantes del shopping.

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La firma española Adolfo Domínguez es otra de las marcas presentes en Patio Bullrich con un exclusivo local

La estrategia del centro comercial incluyó además la incorporación de nuevas marcas internacionales orientadas al segmento premium. Entre ellas apareció Montblanc, especializada en relojería, escritura y accesorios de lujo. También se incorporó Adolfo Domínguez, la firma española de indumentaria y diseño contemporáneo. Según detalló el comunicado difundido por el shopping, estas incorporaciones ampliaron la diversidad comercial y reforzaron el posicionamiento premium del centro comercial.

La oferta actual de Patio Bullrich también incluyó otras marcas internacionales de lujo y moda premium, como Max Mara, Hugo Boss, Ferragamo, Zadig & Voltaire, Calvin Klein, Longchamp y Zegna.

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Con esta combinación de firmas internacionales, el shopping buscó consolidar una propuesta orientada a consumidores vinculados al diseño, la exclusividad y las experiencias premium dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta de Dolce & Gabbana

La apertura de Dolce & Gabbana representará además el primer local oficial de la marca italiana en la Argentina. La firma desembarcará con una propuesta centrada en distintas categorías de productos, entre ellas ropa, accesorios y calzado. El espacio contará con una selección de productos vinculados a las distintas líneas de la marca.

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Desde el shopping remarcaron que su desembarco “marca un hito para la firma y refuerza nuestro prestigio como un espacio clave para firmas internacionales en Argentina”, afirmó Szarfsztejn en el comunicado distribuido por la compañía.

El centro comercial sostuvo además que continuará incorporando marcas y conceptos innovadores para ampliar su propuesta comercial y fortalecer la experiencia de sus clientes.

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