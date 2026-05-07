Honduras

FMI cerrará su vista en Honduras con el presidente Nasry Asfura

Un documento con conclusiones sobre el manejo económico nacional será presentado a autoridades internacionales, quienes decidirán si el país accede a los recursos presupuestarios necesarios

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FOTO ARCHIVO: El logo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, Estados Unidos, el 4 de septiembre de 2018. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo
FOTO ARCHIVO: El logo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, Estados Unidos, el 4 de septiembre de 2018. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

El secretario de Finanzas, Emilio Hércules, explicó que tras la conclusión de la misión se emitirá un comunicado oficial con la evaluación preliminar de la situación económica del país. Este documento será observado de cerca por inversionistas internacionales, ya que contiene las principales conclusiones sobre estabilidad macroeconómica, manejo del gasto público y cumplimiento de metas fiscales.

El encuentro marcará el final de la visita técnica del organismo internacional, que durante varias semanas revisó el desempeño fiscal, monetario y presupuestario de Honduras, en el marco de los compromisos adquiridos por el Gobierno con el objetivo de acceder a financiamiento externo.

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Posteriormente, el informe final será elevado al directorio del FMI en Washington, donde se tomará la decisión definitiva sobre la aprobación del programa y el desembolso de recursos para Honduras.

Acceso de 240 millones de doláres

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, la evaluación final del organismo internacional se conocerá a finales de junio, momento en el que se determinará si Honduras cumple con los requisitos establecidos para acceder a aproximadamente USD 240 millones, un equivalente a L 6,374,400,000 (seis mil trescientos setenta y cuatro millones cuatrocientos mil lempiras). Este financiamiento forma parte de un acuerdo programático que busca fortalecer la estabilidad fiscal del país y respaldar la ejecución del presupuesto nacional.

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Uno de los principales compromisos evaluados por el FMI es el control del déficit fiscal, que el Gobierno se ha comprometido a mantener en 1 % del Producto Interno Bruto (PIB). Hércules señaló que actualmente se realizan ajustes y movimientos en la administración pública para cumplir con este objetivo, considerado clave para la sostenibilidad de las finanzas del Estado. “Tenemos que mantener el déficit presupuestario en 1.0 %. Estamos haciendo las modificaciones necesarias para mantener ese porcentaje”, afirmó el funcionario.

Esta Misión permanecerá en el país hasta el 11 de mayo de 2026 y se reunirá con el sector privado, la Embajada Americana y el Presidente de la República.
Esta Misión permanecerá en el país hasta el 11 de mayo de 2026 y se reunirá con el sector privado, la Embajada Americana y el Presidente de la República.

Durante la misión, el organismo internacional también destacó de forma preliminar algunos avances del Gobierno en materia de políticas sociales y reformas institucionales. Entre los puntos valorados se encuentra el proceso de cierre de fideicomisos en distintas instituciones del Estado, una medida que busca mejorar la transparencia en el uso de recursos públicos.

Asimismo, el FMI reconoció avances en programas sociales impulsados por la administración, los cuales forman parte de la estrategia de protección a sectores vulnerables.

Revisión monetaria

Según explicó el titular de Finanzas, la misión del FMI realizó una revisión amplia que incluyó el presupuesto nacional, el programa monetario y las metas fiscales establecidas para el país. Estos elementos son fundamentales dentro del acuerdo vigente, ya que determinan la estabilidad macroeconómica y la capacidad del Gobierno para cumplir con sus compromisos financieros internos y externos.

FOTO DE ARCHIVO. En esta ilustración, tomada el 24 de marzo de 2026, se aprecian billetes de dólar estadounidense. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
FOTO DE ARCHIVO. En esta ilustración, tomada el 24 de marzo de 2026, se aprecian billetes de dólar estadounidense. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El resultado de esta evaluación será determinante para el acceso de Honduras a nuevos recursos internacionales, en un contexto en el que el financiamiento externo es relevante en la ejecución del presupuesto público.

Mientras se espera la decisión final del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno mantiene la expectativa de cumplir con los indicadores exigidos y asegurar la aprobación del desembolso.

La resolución final en Washington definirá no solo el acceso a varios millones de dolares, sino también la señal de confianza internacional hacia la economía hondureña en el corto plazo.

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