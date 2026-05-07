Trump amenaza a la Unión Europea con disparar los aranceles si Bruselas no elimina los suyos antes del 4 de julio

Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a 6 de mayo de 2026. (Reuters/Kylie Cooper)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido nuevamente contra la Unión Europea, amenazando con elevar los aranceles a las exportaciones “a niveles muchos más altos” si la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no lleva a cabo una eliminación de los aranceles europeos a las exportaciones estadounidenses.

Así lo ha anunciado el líder republicano, aclarando que su conversación con la representante europea se llevó a cabo este jueves mediante una llamada telefónica. “He estado esperando pacientemente a que la UE cumpla con su parte del histórico acuerdo comercial que acordamos en Turnberry, en Escocia, ¡el mayor acuerdo comercial de la historia!”, ha compartido el presidente en la red social Truth Social.

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Además, su mensaje continuó, señalando que la Unión Europea hizo una promesa, que cumpliría con su parte del acuerdo y, según lo acordado, reduciría sus aranceles a cero. “Acordé darle de plazo hasta el 250º aniversario de nuestro país o, de lo contrario, sus aranceles subirán inmediatamente a niveles mucho más altos”, amenazó el presidente estadounidense.

Además, el republicano señaló que en la conversación mantenida con Von der Leyen también hablaron sobre el conflicto abierto con Irán en Oriente Medio y acordaron que Teherán nunca podrá tener un arma nuclear.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este sábado a España, un país al que "da pena ver" por unas "desastrosas cifras económicas" a pesar de que "no contribuye casi nada a la OTAN". (Fuente: The White House/Truth Social/Turning Point Action)

La amenaza de los automóviles y la respuesta de Bruselas

El mensaje de Trump se suma a las advertencias lanzadas el pasado viernes, cuando amenazó con aumentar los aranceles a los automóviles y camiones de la UE al 25% esta misma semana, desde el 15% actual, porque -según el presidente- la Unión no estaba cumpliendo los términos del acuerdo alcanzado en Escocia el pasado mes de julio.

En este sentido, Trump aclaró que los aranceles no se aplicarían si la fabricación se producía en territorio estadounidense: “Se entiende y se acuerda plenamente que, si se fabrican automóviles y camiones en plantas de EEUU, no se aplicarán aranceles. Actualmente se están construyendo numerosas plantas de automóviles y camiones, con una inversión de más de 100 mil millones de dólares, una cifra récord en la historia de la fabricación de automóviles y camiones".

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Pese a que Trump no dio más detalles sobre el aumento previsto, el anuncio se produjo un día después de sus críticas al canciller alemán Friedrich Merz, a quién le pidió que se centrara en poner fin a la guerra de Ucrania en lugar de “interferir” en Irán. Con estos impuestos, Alemania se verá gravemente afectada, ya que es la principal responsable de una cantidad significativa de las exportaciones de automóviles de la UE.

Tras el anuncio de Washington, la Unión Europea no tardó en contestar al presidente. “Esta última medida demuestra lo poco fiable que es la parte estadounidense. Ya hemos sido testigos de estos ataques arbitrarios por parte de Estados Unidos en el caso de Groenlandia. Esta no es forma de tratar a socios cercanos”, expresó el presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Bernd Lange.

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Desde el lado europeo, los legisladores de la Unión presentaron en marzo una norma para aplicar las reducciones arancelarias prometidas a Estados Unidos, aunque no se espera que el proceso concluya antes de junio, ya que los Gobiernos de la UE y el Parlamento Europeo están negociando los textos definitivos.