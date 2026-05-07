República Dominicana

República Dominicana lanza plataforma digital para denuncias de corrupción y uso indebido de fondos públicos

El nuevo sistema permite a habitantes de República Dominicana reportar posibles desvíos de fondos públicos de forma confidencial, garantizando resguardo de identidad y un seguimiento técnico bajo protocolos internacionales en la gestión de reportes

Guardar
Google icon
La plataforma digital Alerta Segura CGR permite denunciar hechos de corrupción e irregularidades en el uso de fondos públicos en República Dominicana. (Foto: Contraloría RD)
La plataforma digital Alerta Segura CGR permite denunciar hechos de corrupción e irregularidades en el uso de fondos públicos en República Dominicana. (Foto: Contraloría RD)

La reciente presentación de la plataforma “Alerta Segura CGR” marca un cambio en la manera en que la ciudadanía puede denunciar hechos de corrupción o irregularidades en el uso de fondos públicos en República Dominicana.

La nueva herramienta, impulsada por la Contraloría General de la República, permite realizar denuncias de forma confidencial desde cualquier lugar, con la promesa de proteger la identidad de quienes reporten situaciones sospechosas.

PUBLICIDAD

Durante el lanzamiento, el contralor general Geraldo Espinosa explicó que el objetivo es acercar la institución a la gente y hacer más transparente la gestión pública.

La plataforma digital busca que cualquier persona pueda alertar sobre el uso indebido de recursos, ofreciendo un proceso ágil y seguro para quienes decidan dar el paso.

PUBLICIDAD

La explicación técnica estuvo a cargo de André Barrantes, líder de la empresa Shogun, quien resaltó los sistemas de seguridad y protección de datos implementados.

El mecanismo garantiza que la información ingresada sea revisada solo por un equipo especializado de la Unidad Antifraude, dirigida por Leónidas Radhamés Peña.

La Contraloría General de la República garantiza confidencialidad y protección de datos para quienes denuncian a través de Alerta Segura CGR. (Foto: Contraloría RD)
La Contraloría General de la República garantiza confidencialidad y protección de datos para quienes denuncian a través de Alerta Segura CGR. (Foto: Contraloría RD)

Una de las novedades de “Alerta Segura CGR” es que no exige intermediarios ni trámites presenciales. Basta acceder a la plataforma y completar el reporte de manera anónima si así se prefiere.

Cada denuncia es analizada por personal técnico, quienes pueden rastrear los casos y dar seguimiento sin exponer a los denunciantes.

En paralelo al lanzamiento de la plataforma, la Contraloría divulgó cifras sobre la gestión reciente. Entre enero y abril, se aprobaron más de 48,000 libramientos de pago por un monto superior a RD 567,000 millones (aproximadamente USD 9.5 mil millones), gracias a una reducción en los tiempos de respuesta, que pasaron de nueve a tres días en promedio.

El contralor también señaló que las Unidades de Auditoría Interna, encargadas de vigilar los recursos en distintas entidades públicas, crecieron de 197 en 2021 a 284 en la actualidad. La intención es llevar más control a más lugares, con equipos que funcionen como “minicontralorías” dentro de cada organismo.

La Contraloría destaca la importancia de la participación ciudadana en la prevención y supervisión del uso de fondos públicos a través de Alerta Segura CGR. (Foto: Contraloría RD)
La Contraloría destaca la importancia de la participación ciudadana en la prevención y supervisión del uso de fondos públicos a través de Alerta Segura CGR. (Foto: Contraloría RD)

La plataforma “Alerta Segura CGR” recibió financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como parte de un programa regional de apoyo a la transparencia. Este respaldo permitió incorporar tecnología y protocolos internacionales para el tratamiento de denuncias y la protección de quienes las realizan.

El acto de presentación reunió a funcionarios, representantes de organismos internacionales y actores sociales interesados en la rendición de cuentas. La Contraloría subrayó que la herramienta ya está activa y que cualquier ciudadano puede hacer uso de ella para reportar situaciones anómalas en la administración pública, sin miedo a represalias.

Con la implementación de este canal, la Contraloría plantea que la prevención y la supervisión de los recursos públicos puedan incluir tanto la actuación de las autoridades como la participación de la ciudadanía. Al disponer de una vía directa y confidencial para recibir denuncias, se prevé facilitar la detección de posibles irregularidades y contribuir al control sobre el uso de fondos públicos.

Google icon

Temas Relacionados

Contraloría General República DominicanaRepública DominicanaCorrupción PúblicaTransparencia Gubernamental

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El presidente de la FESFUT anuncia una nueva estructura en la Primera División en El Salvador

El organismo rector ha dado a conocer un plan que involucra ajustes en las ligas nacionales, restricción de ventas de equipos y una apuesta por el fortalecimiento de las bases juveniles para elevar el nivel competitivo.

El presidente de la FESFUT anuncia una nueva estructura en la Primera División en El Salvador

Aumenta número de panameños que dejan el carro y usan el Metro por alza del combustible

La empresa estatal implementará nuevas medidas operativas para mejorar el flujo y reducir la congestión.

Aumenta número de panameños que dejan el carro y usan el Metro por alza del combustible

La incorporación de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica avanzará a la revisión legal tras pactar términos clave

El país centroamericano se aproxima a ampliar el acceso a mercados asiáticos y actualizar sus relaciones comerciales, pendiente de la elaboración y aprobación del Protocolo de Incorporación por parte de la Asamblea Legislativa

La incorporación de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica avanzará a la revisión legal tras pactar términos clave

Honduras: Impulsan reforma penal para endurecer combate a maras, extorsión y delitos financieros

La iniciativa plantea nuevas figuras penales, aumento de sanciones y mayor acceso a información para investigaciones criminales

Honduras: Impulsan reforma penal para endurecer combate a maras, extorsión y delitos financieros

La interconexión regional fortalece la resiliencia eléctrica de El Salvador

El Salvador ha reforzado su sistema eléctrico mediante la integración de protecciones automatizadas y herramientas de inteligencia artificial, permitiendo responder ante sobrecargas externas y planificar expansiones ante el aumento de consumo eléctrico en zonas clave

La interconexión regional fortalece la resiliencia eléctrica de El Salvador

TECNO

Frases para dedicar por WhatsApp en el Día de la Madre: mensajes emotivos y originales

Frases para dedicar por WhatsApp en el Día de la Madre: mensajes emotivos y originales

La razón por la que podrías perder seguidores en Instagram y Facebook sin darte cuenta como a Messi, Ronaldo y más

Qué es la función pantalla en pantalla y cómo aprovecharla en YouTube, Android y iPhone

Guía digital para colombianos que van a la Copa Mundial en México: transporte, turismo y apps clave

Adiós a las neveras clásicas: esta es la alternativa que puede cambiar por completo su cocina

ENTRETENIMIENTO

Khloé Kardashian revela que fue drogada “accidentalmente” durante su única visita a Coachella: “Me asusté mucho”

Khloé Kardashian revela que fue drogada “accidentalmente” durante su única visita a Coachella: “Me asusté mucho”

La celebración de los Premios Platino 2026 comienza con un poderoso mensaje de sus primeros ganadores: “Los traidores y los vendepatrias nunca van a triunfar”

Hallan muerto a Jake Hall, estrella de la TV británica, después de una noche de fiesta en España

Billie Eilish y el síndrome de Tourette: cómo es vivir suprimiendo tics constantemente frente a las cámaras

Premios Platino 2026: lista de nominados y primeros ganadores

MUNDO

Estados Unidos exigió la liberación inmediata de Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz 2023, por el grave deterioro de su salud en prisión

Estados Unidos exigió la liberación inmediata de Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz 2023, por el grave deterioro de su salud en prisión

Rusia declaró un alto el fuego de 48 horas en Ucrania y amenazó con bombardeos masivos si Kiev lo incumple

Rumen Radev recibió el encargo de formar gobierno en Bulgaria tras la mayoría absoluta de su partido en las elecciones de abril

Estados Unidos impone nuevas sanciones por el desvío de petróleo iraquí para financiar redes vinculadas a Irán

El Reino Unido condenó a dos agentes encubiertos de China en un caso de espionaje a disidentes