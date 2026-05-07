República Dominicana lanza plataforma digital para denuncias de corrupción y uso indebido de fondos públicos

La plataforma digital Alerta Segura CGR permite denunciar hechos de corrupción e irregularidades en el uso de fondos públicos en República Dominicana. (Foto: Contraloría RD)

La reciente presentación de la plataforma “Alerta Segura CGR” marca un cambio en la manera en que la ciudadanía puede denunciar hechos de corrupción o irregularidades en el uso de fondos públicos en República Dominicana.

La nueva herramienta, impulsada por la Contraloría General de la República, permite realizar denuncias de forma confidencial desde cualquier lugar, con la promesa de proteger la identidad de quienes reporten situaciones sospechosas.

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Durante el lanzamiento, el contralor general Geraldo Espinosa explicó que el objetivo es acercar la institución a la gente y hacer más transparente la gestión pública.

La plataforma digital busca que cualquier persona pueda alertar sobre el uso indebido de recursos, ofreciendo un proceso ágil y seguro para quienes decidan dar el paso.

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La explicación técnica estuvo a cargo de André Barrantes, líder de la empresa Shogun, quien resaltó los sistemas de seguridad y protección de datos implementados.

El mecanismo garantiza que la información ingresada sea revisada solo por un equipo especializado de la Unidad Antifraude, dirigida por Leónidas Radhamés Peña.

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La Contraloría General de la República garantiza confidencialidad y protección de datos para quienes denuncian a través de Alerta Segura CGR. (Foto: Contraloría RD)

Una de las novedades de “Alerta Segura CGR” es que no exige intermediarios ni trámites presenciales. Basta acceder a la plataforma y completar el reporte de manera anónima si así se prefiere.

Cada denuncia es analizada por personal técnico, quienes pueden rastrear los casos y dar seguimiento sin exponer a los denunciantes.

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En paralelo al lanzamiento de la plataforma, la Contraloría divulgó cifras sobre la gestión reciente. Entre enero y abril, se aprobaron más de 48,000 libramientos de pago por un monto superior a RD 567,000 millones (aproximadamente USD 9.5 mil millones), gracias a una reducción en los tiempos de respuesta, que pasaron de nueve a tres días en promedio.

El contralor también señaló que las Unidades de Auditoría Interna, encargadas de vigilar los recursos en distintas entidades públicas, crecieron de 197 en 2021 a 284 en la actualidad. La intención es llevar más control a más lugares, con equipos que funcionen como “minicontralorías” dentro de cada organismo.

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La Contraloría destaca la importancia de la participación ciudadana en la prevención y supervisión del uso de fondos públicos a través de Alerta Segura CGR. (Foto: Contraloría RD)

La plataforma “Alerta Segura CGR” recibió financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como parte de un programa regional de apoyo a la transparencia. Este respaldo permitió incorporar tecnología y protocolos internacionales para el tratamiento de denuncias y la protección de quienes las realizan.

El acto de presentación reunió a funcionarios, representantes de organismos internacionales y actores sociales interesados en la rendición de cuentas. La Contraloría subrayó que la herramienta ya está activa y que cualquier ciudadano puede hacer uso de ella para reportar situaciones anómalas en la administración pública, sin miedo a represalias.

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Con la implementación de este canal, la Contraloría plantea que la prevención y la supervisión de los recursos públicos puedan incluir tanto la actuación de las autoridades como la participación de la ciudadanía. Al disponer de una vía directa y confidencial para recibir denuncias, se prevé facilitar la detección de posibles irregularidades y contribuir al control sobre el uso de fondos públicos.