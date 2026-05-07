El dólar volvió a subir y se acercó a $1.400 en otra rueda con menor oferta en el mercado

El dólar mantiene una pérdida de más de 4% en lo que va de 2026.

El monto operado en el mercado de cambios se redujo por tercer día seguido y quedó debajo de los 400 millones de dólares. Esta cifra, significativa en otro período del año, luce baja en el mes de mayo, cuando las crecientes exportaciones del agro elevan el superávit comercial al máximo del año.

Con la continuidad de las compras oficiales en el segmento de contado, más una demanda privada que se vio más firme en las últimas semanas, el dólar mayorista ganó ocho pesos o 0,6%, a $1.396, con USD 394,7 millones operados en el spot. En el primer tramo de mayo el tipo de cambio sube cinco pesos o 0,4 por ciento.

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La banda superior del régimen cambiario se ubicó en los $1.716,13, por cuanto el dólar mayorista se mantuvo a 320,13 pesos o 22,9% de ese límite, un rango amplio y cómodo para la absorción de divisas para apuntalar las reservas.

El dólar al público ganó diez pesos o 0,7%, a $1.420 para la venta en el Banco Nación. En 2026 el billete minorista pierde 60 pesos o 4,1 por ciento.

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En el mercado blue no ofreció variantes respecto del miércoles, operado a $1.400 para la venta. Las agencias informales tomaron al dólar a $1.380, esto es apenas diez pesos o 0,7% más que lo que pagan los bancos a sus clientes ($1.370).

En cuanto al dólar futuro, la rueda transcurrió con escaso monto operado y precios con ligera suba en un rango de 0,2% a 0,4%, según datos de la plataforma A3 Mercados. Las posturas para fin de mes subieron 5,50 pesos, a $1.410, para quedar a 351,13 pesos o 24,9% del techo previsto para las bandas cambiarias, de $1.761,13 para el cierre de mayo.

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Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital, explicó que “la estabilidad cambiaria hoy está sostenida por una combinación de expectativas y estacionalidad. Aun con tasas reales negativas, no hay una dolarización significativa porque el mercado no anticipa un salto del tipo de cambio en el corto plazo y espera la liquidación de la cosecha. El desafío aparece hacia el segundo semestre, cuando ese flujo se reduce”.

“La acumulación de reservas no necesariamente entra en tensión con la meta monetaria porque parte de los pesos emitidos se reabsorben vía licitaciones que tienen un rollover superior al 100%. De igual manera, el propio programa oficial ya contempla esa expansión: según el BCRA, la acumulación de reservas implica un aumento de la base monetaria del 4,2% al 4,8% del PBI, equivalente a unos USD 10.000 millones en el año”, analizó Botto.

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El economista Gustavo Ber indicó que “el dólar mayorista amaga con reacomodarse ligeramente hasta los $1.390 en medio de un clima cambiario que permanece inalterado, con la oferta del campo y de las emisiones de deuda todavía al mando. Las tasas en pesos cortas también continúan más estabilizadas, mientras los operadores siguen atentos a las señales sobre la inflación, una condición crucial para que se vaya reactivando al crédito aún cuando la monetización de la economía estaría en pausa”.

“Durante marzo el peso argentino había mostrado una mejor performance relativa que las monedas de la región. Dicha performance, que se extendió hasta la primera parte de abril, en conjunto con la creciente credibilidad del esquema de bandas gracias a las compras del BCRA, abrió espacio para que las tasas de los instrumentos del Tesoro compriman fuertemente”, refirió Pilar Tavella, directora de Research Macro & Estrategia en Balanz.

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“Por el lado de los factores externos, durante abril se revirtió parte de la fortaleza del dólar que se había visto durante marzo mientras el conflicto en Medio Oriente iba deteriorándose. Esto actuó como un catalizador positivo para las monedas de América Latina, las cuales se beneficiaron de un entorno de risk on, con excepción del peso argentino y el sol peruano. Creemos que la leve corrección de las últimas semanas responde en parte a la estabilidad previa a pesar del aumento de las expectativas de inflación, y en parte a la baja de tasas”, consideró Tavella.

“Si bien las reservas netas muestran una mejoría, aún no se detecta una compresión significativa en el riesgo país”, enfatizaron desde Rava Bursátil.

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