Fue una estrella del fútbol en su país, pero ahora aseguró que apoyará a otra selección durante el Mundial

Brasil integra el Grupo C del Mundial

El ex futbolista neerlandés Marco van Basten ha causado sorpresa en el panorama internacional tras declarar que apoyará a Brasil durante el próximo Mundial de 2026. En una entrevista concedida a Sportmediaset, el histórico delantero de Países Bajos, triple ganador del Balón de Oro y figura destacada del Ajax y el AC Milan, compartió sus impresiones sobre la situación actual del fútbol europeo y explicó las razones detrás de su inesperada preferencia para la cita mundialista.

Según recogió Sportmediaset, Van Basten reconoció que sus expectativas respecto a la selección de su país no son elevadas. “No espero mucho de la selección holandesa, así que en el Mundial de 2026 estaré animando a la Brasil de Carlo Ancelotti”, afirmó el ex internacional, quien se consolidó como uno de los atacantes más influyentes de la década del ochenta y principios de los noventa.

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La elección de Brasil como selección a seguir por parte de Van Basten tiene una motivación vinculada a la figura de Carlo Ancelotti, actual entrenador del conjunto sudamericano tras abandonar el Real Madrid. El exdelantero mantiene una relación de amistad y respeto profesional con el técnico italiano, lo que ha influido en su decisión de alentar al equipo de la Confederación Brasileña de Fútbol en la próxima Copa del Mundo, según relató el propio Van Basten en la citada entrevista.

Van Basten no seguirá a Países Bajos en el Mundial (Reuters)

En diálogo con Sportmediaset, el exjugador también abordó el estado del fútbol italiano, al que ve sumido en una crisis tanto a nivel de clubes como de selección nacional. “La propiedad extranjera es la ruina del fútbol italiano. Actualmente hay muchos propietarios extranjeros en Italia que no tienen nada que ver con la historia de los clubes ni interés alguno en ella. Es una lástima. Sería fundamental intentar que el fútbol italiano volviera a manos italianas para que pueda regresar a la élite europea”, expresó Van Basten, quien desarrolló una parte fundamental de su carrera en el AC Milan.

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El neerlandés lamentó especialmente la situación de su antiguo club. “El AC Milan, por ejemplo, ya no es lo que era. Lo sigo y espero que se recupere pronto, porque el Inter domina actualmente en Italia y eso no me gusta nada”, manifestó. El conjunto Neroazurri de Lautaro Martínez volvió a conseguir el título tras la consagración previa del Napoli la temporada pasada. El Milan no gana uno desde la temporada 2021-22.

Respecto a la selección italiana, Van Basten subrayó la ausencia de figuras destacadas que históricamente caracterizaban al equipo nacional. “He visto a la selección italiana: ahora faltan las estrellas. Italia siempre ha tenido un gran portero, un gran defensa, un gran centrocampista, un gran delantero. Hoy en día, es difícil verlos, y es extraño. El fútbol italiano solía dominar el mundo: hoy no es así”, señaló el exfutbolista.

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El próximo Mundial comenzará el 11 de junio de 2026 y la selección de Brasil competirá dentro del Grupo C, donde se enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia. Países Bajos, en tanto, quedó emparejado en el Grupo F, junto a Japón, Suecia y Túnez.