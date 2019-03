"Llevo 36 años en esta profesión y nunca jamás jorobé a un abogado para nada, pero hasta acá llegó mi amor. Basta. Me cansé. Me cansé de que se hable de mí, de que se toque a mi familia. Acá supuestamente hay una historia que tiene dos protagonistas: uno muerto y otro vivo. Nunca nadie me llamó, no hubo intención de alguien que quisiera la otra versión", manifestó su molestia contra el ciclo de Pamela David, en donde dieron la primicia del romance y donde Elvira contó detalles de la relación.