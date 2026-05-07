La decisión de Atlético de Madrid con Julián Álvarez que mantiene alerta a la selección argentina a 35 días del Mundial

La eliminación del Atlético de Madrid en semifinales de la UEFA Champions League causa un dolor profundo en el Colchonero porque se quedó a las puertas de su cuarta final por la Orejona y está obligado a dar vuelta la página con rapidez para encarar los últimos cuatro partidos de la temporada en la Liga de España. Sin embargo, el próximo duelo de este sábado desde las 13:30 (hora argentina) ante Celta en el estadio Metropolitano tendrá un ausente destacado.

Julián Álvarez no será tenido en cuenta para recibir al elenco de Vigo por el cruce de la fecha 35 y seguirá su trabajo para ponerse a punto desde lo físico, luego de haberse infiltrado en su tobillo izquierdo para ser titular en la caída contra Arsenal en Inglaterra.

PUBLICIDAD

La agencia internacional EFE y los diarios españoles Marca y AS agregaron que la Araña se resintió del esguince sufrido hace dos semanas. Incluso, EFE también remarca la probabilidad de que tampoco figure en la nómina para el duelo del martes 12 a partir de las 16:30 ante Osasuna como visitante por la jornada 36.

Julián Álvarez se retiró reemplazado en el complemento de la revancha ante Arsenal (Crédito: Reuters/Dylan Martinez)

La buena noticia para el entorno del Rojiblanco y la selección argentina es que no hubo un empeoramiento del cuadro médico y podría tener minutos en los últimos dos cruces de la liga española ante Girona como local y Villarreal en Castellón. Más allá de esto, la actualidad de su club no lo apremia para volver de manera urgente: Atlético de Madrid posee 10 puntos de ventaja con 12 en juego en la lucha por quedarse con el último boleto a la próxima UEFA Champions League.

PUBLICIDAD

Otro de los lesionados es Johnny Cardoso producto de un “esguince de tobillo de alto grado”, según repasó AS. El volante estadounidense buscará recuperarse para llegar de la mejor manera al Mundial. Al menos, tendría cuatro semanas de baja y solo faltan 35 días para la Copa del Mundo.

El tobillo izquierdo de Julián Álvarez se convirtió en el protagonista involuntario de la semana más exigente del Atlético de Madrid en la temporada. Todo comenzó el 29 de abril en el estadio Metropolitano, durante el partido de ida de las semifinales de la Champions League ante el Arsenal.

PUBLICIDAD

*El momento de la lesión de Julián Álvarez

Tras una disputa por la pelota en la mitad de la cancha, Álvarez quedó tendido en el campo durante algunos instantes. El dolor lo obligó a pedir el cambio a los 77 minutos. Ingresó Álex Baena en su lugar.

PUBLICIDAD

Diego Simeone, consultado al término del empate 1-1, fue escueto: “Julián me dijo que tenía un golpe y me pidió salir. Le harán una prueba para ver lo que tiene. Esperemos que sea lo menos posible”, declaró el técnico en declaraciones recogidas por ESPN. Al ser preguntado con vistas a si creía que llegaba a la revancha, agregó: “Soy optimista”.

Al día siguiente, los estudios realizados en las instalaciones del club descartaron daño estructural. Según informó Cadena Cope, el diagnóstico fue un esguince leve en el tobillo izquierdo y no iba a tener obstáculos para que estuviera disponible en la revancha del martes 5 de mayo en el Emirates Stadium de Londres.

PUBLICIDAD

El propio Simeone había anticipado ese resultado en rueda de prensa: “El martes va a estar seguro. No tengo dudas”. El delantero no participó en la práctica del jueves pasado, en la que solo trabajaron los futbolistas que no habían sido titulares ante los Gunners. Junto a él se sometieron a estudios Alexander Sorloth y Giuliano Simeone, quienes también habían salido del partido con molestias; los tres recibieron resultados alentadores, según consignó el diario Marca.

El DT del Atlético de Madrid no contará con la Araña para visitar a Valencia

Para el partido del sábado 2 de mayo ante Valencia por la fecha 34 de la Liga de España, Simeone optó por preservarlo. Julián Álvarez no viajó a Mestalla. Durante esa semana, el cordobés realizó trabajos específicos de recuperación bajo el cuidado de Óscar Pitillas, y se reintegró al grupo junto a Sorloth y Giuliano Simeone tras la victoria por el torneo doméstico. Así lo confirmó el técnico en la antesala al duelo en Londres contra el Arsenal de Mikel Arteta: “Ayer se movieron un poco cada uno de ellos, están mejor. Esperemos que puedan entrenar bien. Mañana a la mañana (por el martes) decidiremos con quién empezamos”.

PUBLICIDAD

Este martes, Álvarez fue incluido en el once titular para la vuelta. Antes del pitazo inicial en Inglaterra, se sometió a una infiltración en el tobillo izquierdo. Tuvo participación activa desde el arranque: a los 8 minutos protagonizó la primera jugada de peligro del Atlético y tres minutos más tarde habilitó a Antoine Griezmann en la ocasión más clara de la primera mitad. Con el correr del partido, la lesión fue limitando sus desplazamientos y quedó cada vez más aislado en ataque. En el segundo tiempo, tras ejecutar un centro, el dolor se agudizó y el propio jugador pidió el cambio. Salió a los 67 minutos junto a Griezmann, con el ingreso de Baena y Thiago Almada. Una vez en el banco, se sentó en la segunda fila. El Arsenal selló su clasificación a la final con el marcador 1-0 (2-1 global), con gol de Bukayo Saka.

Al día siguiente, los nuevos estudios médicos descartaron un agravamiento del esguince que lo había comprometido desde el duelo de ida. El diagnóstico habló de una molestia persistente que le demandará unos días de reposo y kinesiología. Esto anticipaba su ausencia ante el Celta de Vigo, pero se confirmó durante la jornada de este jueves.

PUBLICIDAD

Este cuadro le dio tranquilidad al entorno de la selección argentina: Álvarez llegaría sin inconvenientes a los amistosos de la Albiceleste previstos para principios de junio y al debut mundialista ante Argelia en Kansas City. De igual manera, deberá someterse a una recuperación para recuperar su mejor versión con vistas a la Copa del Mundo.