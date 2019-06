—Es que estoy en una etapa muy feliz. Más allá de ShowMatch, me siento un privilegiado de tener tiempo y poder manejar mis horarios. El hecho de no tener jefe hace que pueda armar mi agenda. Y eso me permite viajar, pasar tiempo en el campo soñando cosas, producir música para mi hija, ver a mi nieta cuando quiero…La verdad es que estoy en una edad en la que me siento físicamente bien y estoy rodeado de situaciones hermosas. Hoy salgo a la calle a grabar y la gente me contesta bien, me sigue, me retribuye. Voy caminando desde mi casa, en Belgrano, hasta la de mi hijo que queda en Cañitas. Y estoy con el teléfono en la mano porque el universo calle lo conozco desde los 90 y me encanta ir filmando personajes cotidianos. Pero lo disfruto mucho porque soy libre.