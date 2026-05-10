“Los Ardillos” atacan la Montaña Baja de Guerrero: pobladores denuncian agresiones con drones y más de 800 desplazados

Decenas de mujeres de las comunidades exigieron atención por parte de las autoridades para mantener la seguridad. (CUARTOSCURO)

Comunidades indígenas de la Montaña Baja del estado de Guerrero denunciaron que se encuentran asediados por el grupo criminal de Los Ardillos, quienes desde el pasado 6 de mayo han mantenido constantes ataques armados en la región que han provocado desde asesinatos hasta desplazamiento forzado.

El Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció que integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) se encuentran bajo ataque por parte del grupo de criminal, quienes han mantenido constantes agresiones en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuetlán y Alcozacán.

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Los ataques se han cometido con el uso de armas y de drones, los cuales han provocado hasta el momento que más de 800 familias sean desplazadas a causa de la violencia.

En el video se escuchan las constantes detonaciones de arma de fuego registradas por los pobladores de la región de la Montaña Baja de Guerrero. Video: Congreso Nacional Indígena (CNI)

Pobladores acusaron que desde el pasado miércoles 6 de mayo y hasta este sábado 9 de mayo las agresiones han continuado, dejando a una mujer de la comunidad de Xicotlán herida de bala. Asimismo, denunciaron que los ataques han incluido bombardeos con drones por más de 8 horas.

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“Estos hechos se suman a la larga lista de crímenes de lesa humanidad cometidos contra nuestras comunidades, donde hasta hoy contamos con 76 compañeros y compañeras asesinados y 25 desaparecidos”, detalló el CNI en un documento.

Entre las víctimas del hostigamiento se encuentran mujeres, personas mayores, niñas y niños, por lo que exigieron a las autoridades estatales y federales que sean atendidos sus llamados de auxilio ante la emergencia.

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Exigen atención por parte de las autoridades: “Ayúdenos, por favor, estamos sufriendo”

Foto: Especial

EL CNI acusó que Los Ardillos operan bajo la protección de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y en complicidad con el Ejército Mexicano, así como de otros niveles de gobierno, esto debido a que los integrantes del grupo criminal se han posicionado a escasa distancia de instalaciones militares sin que haya intervención para detenerlos.

Las comunidades afirmaron que la presencia de la Guardia Nacional (GN), la Policía Estatal y el Ejército Mexicano ha servido únicamente para simular mediáticamente un control de la región, mientras los habitantes continúan desprotegidos ante los ataques.

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“Exigimos el cese inmediato de los actos de violencia contra el CIPOG-EZ y denunciamos la situación de guerra que viven las comunidades indígenas que se atreven a resistir”, solicitó el CNI.

Además, denunciaron el abandono en el que se encuentran por parte de las autoridades federales y estatales, afirmando que:

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“Mientras el gobierno federal habla desde la ciudad de una supuesta “transformación” y de los derechos de las mujeres y las comunidades indígenas, esta es la realidad que vivimos en los pueblos indígenas de México. Mientras ellos se preparan para ver el Mundial, los pueblos vivimos entre balas y bombas. Está claro: la Cuarta Transformación, igual que el PRI, el PAN, el PRD y todos los partidos, están del lado de los criminales, las empresas y el despojo", se lee en el documento.

Policía comunitaria Guerrero (ES AHORA ACA/FB)

A través de un video compartido en redes sociales, decenas de mujeres, niñas y niños se unieron para solicitar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que se atiendan los llamados de auxilio por parte de las comunidades indígenas ante los constantes ataques que viven por grupos criminales.

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“Nos están dejando morir y los hacemos directamente responsables por los continuos ataques en contra de nuestras comunidades, hijos y familias, y por la inacción del Ejército y de la Guardia Nacional. Témenos por nuestras vidas, nos están desplazando y nos están dejando solas”, dijeron antes de señalar a ambos gobiernos como responsables de lo que les pase ante la violencia.