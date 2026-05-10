Ángela Aguilar enfrenta críticas tras mostrar a su perro en la cama de la hija de Nodal

Veotops, creadora digital con más de 240 mil seguidores en la plataforma, especuló sobre una serie de publicaciones hechas por Aguilar días antes de que Nodal diera a conocer la remodelación de la habitación.

Christian Nodal y Ángela Aguilar no pueden disociarse de la controversia a pesar de sus intentos por controlar la narrativa en redes sociales.

Tras la publicación de un video donde el cantautor muestra un cuarto en su residencia de Texas destinado a su hija —fruto de su relación con Cazzu—, han surgido críticas contra Ángela Aguilar, quien en una interacción con sus seguidoras compartió una imagen de su mascota en la cama destinada para la pequeña.

PUBLICIDAD

¿Qué publicó Christian Nodal?

En el audiovisual se observa un cuarto con tonos rosas y elementos inspirados en el estilo “El Forajido”, nuevo nombre artístico del sonorense.

Al centro de la habitación resalta una cama con un letrero que dice “Inti”, junto a una cuna adornada con un cobertor rosa y la imagen de la Virgen de Guadalupe.

PUBLICIDAD

De acuerdo con reportes de la prensa, el encuentro de Nodal con su hija ocurre tras el cruce de agendas de trabajo entre él y Cazzu, quien actualmente se presenta en diversas ciudades de EEUU.

En el video se muestra la habitación de Inti, hija del artista Nodal. Se exhibe un armario con prendas y calzado en tonos claros. La decoración presenta una cuna con ropa de cama con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Un mural de paisaje desértico en tonos rosados adorna una pared, junto a figuras de cactus y un cuadro con un sol y girasoles. Un libro infantil ilustrado con figuras de cactuses y un padre con una niña complementa el espacio. El contenido es una revelación de un espacio privado. (Instagram/@nodal)

Foto de Ángela Aguilar desata polémica

El video de Nodal generó una ola de comentarios positivos. Sin embargo, la narrativa favorable cambió de rumbo cuando una tiktoker difundió contenido compartido por Ángela Aguilar en su canal de difusión de WhatsApp, donde una de sus mascotas, un perro de raza Pug, aparece acostado en la cama destinada a la pequeña.

PUBLICIDAD

Ángela Aguilar y Christian Nodal aparecen junto a un perro pug que fue fotografiado en la cama de la hija de Nodal, Inti, generando una ola de críticas en redes sociales. (Nodal: Instagram / TikTok: @veotops)

Veotops, creadora digital con más de 240 mil seguidores en la plataforma, especuló sobre una serie de publicaciones hechas por Aguilar días antes de que Nodal diera a conocer la remodelación de la habitación.

“Lo que más llamó la atención en realidad fue esta fotografía, que la misma Ángela Aguilar publicó en su canal de difusión, en donde podemos ver que supuestamente esta sería la habitación de Inti, porque si ustedes se dan cuenta de los detalles, es la habitación, hasta los mismos cojines. La cuestión de todo esto es que ella habría publicado esto con toda la indirecta del mundo, pues podemos ver que acá la cama la está estrenando el perro”.

En su video, incluye una captura de pantalla del canal de difusión de la artista, donde destaca una imagen de su mascota descansando plácidamente en la cama.

PUBLICIDAD

El video fue ampliamente difundido y generó opiniones divididas. Usuarios de TikTok inscritos en el canal de Ángela Aguilar reportaron que la artista había eliminado las fotografías de su mascota en la habitación.

Una usuaria de TikTok compartió antiguas publicaciones de Ángela Aguilar. (Captura de pantalla: TikTok)

Una polémica en medio de tensiones familiares

La controversia surge en un momento clave en la carrera de Christian Nodal y de tensión con su padre, Jaime González.

PUBLICIDAD

El cantautor inició el registro de “El Forajido” como nueva marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el 22 de abril, en medio de señalamientos sobre el control que ejerce la empresa familiar sobre su nombre, música y presentaciones.

El trámite se presentó luego de que el intérprete revelara públicamente que no posee los derechos sobre “Nodal”.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar se han pronunciado sobre la polémica generada tras la difusión de imágenes de su mascota en la habitación de Inti.