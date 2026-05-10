México

Ángela Aguilar enfrenta críticas tras mostrar a su perro en la cama de la hija de Nodal

El cantautor difundió en Instagram imágenes del cuarto en su residencia de Texas, destinado para su hija

Guardar
Google icon

Veotops, creadora digital con más de 240 mil seguidores en la plataforma, especuló sobre una serie de publicaciones hechas por Aguilar días antes de que Nodal diera a conocer la remodelación de la habitación.

Christian Nodal y Ángela Aguilar no pueden disociarse de la controversia a pesar de sus intentos por controlar la narrativa en redes sociales.

Tras la publicación de un video donde el cantautor muestra un cuarto en su residencia de Texas destinado a su hija —fruto de su relación con Cazzu—, han surgido críticas contra Ángela Aguilar, quien en una interacción con sus seguidoras compartió una imagen de su mascota en la cama destinada para la pequeña.

PUBLICIDAD

¿Qué publicó Christian Nodal?

En el audiovisual se observa un cuarto con tonos rosas y elementos inspirados en el estilo “El Forajido”, nuevo nombre artístico del sonorense.

Al centro de la habitación resalta una cama con un letrero que dice “Inti”, junto a una cuna adornada con un cobertor rosa y la imagen de la Virgen de Guadalupe.

PUBLICIDAD

De acuerdo con reportes de la prensa, el encuentro de Nodal con su hija ocurre tras el cruce de agendas de trabajo entre él y Cazzu, quien actualmente se presenta en diversas ciudades de EEUU.

En el video se muestra la habitación de Inti, hija del artista Nodal. Se exhibe un armario con prendas y calzado en tonos claros. La decoración presenta una cuna con ropa de cama con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Un mural de paisaje desértico en tonos rosados adorna una pared, junto a figuras de cactus y un cuadro con un sol y girasoles. Un libro infantil ilustrado con figuras de cactuses y un padre con una niña complementa el espacio. El contenido es una revelación de un espacio privado. (Instagram/@nodal)

Foto de Ángela Aguilar desata polémica

El video de Nodal generó una ola de comentarios positivos. Sin embargo, la narrativa favorable cambió de rumbo cuando una tiktoker difundió contenido compartido por Ángela Aguilar en su canal de difusión de WhatsApp, donde una de sus mascotas, un perro de raza Pug, aparece acostado en la cama destinada a la pequeña.

Collage de tres imágenes: Christian Nodal y Ángela Aguilar con un perro pug negro, y un dormitorio con mural desértico donde el perro descansa en la cama
Ángela Aguilar y Christian Nodal aparecen junto a un perro pug que fue fotografiado en la cama de la hija de Nodal, Inti, generando una ola de críticas en redes sociales. (Nodal: Instagram / TikTok: @veotops)

Veotops, creadora digital con más de 240 mil seguidores en la plataforma, especuló sobre una serie de publicaciones hechas por Aguilar días antes de que Nodal diera a conocer la remodelación de la habitación.

“Lo que más llamó la atención en realidad fue esta fotografía, que la misma Ángela Aguilar publicó en su canal de difusión, en donde podemos ver que supuestamente esta sería la habitación de Inti, porque si ustedes se dan cuenta de los detalles, es la habitación, hasta los mismos cojines. La cuestión de todo esto es que ella habría publicado esto con toda la indirecta del mundo, pues podemos ver que acá la cama la está estrenando el perro”.

En su video, incluye una captura de pantalla del canal de difusión de la artista, donde destaca una imagen de su mascota descansando plácidamente en la cama.

El video fue ampliamente difundido y generó opiniones divididas. Usuarios de TikTok inscritos en el canal de Ángela Aguilar reportaron que la artista había eliminado las fotografías de su mascota en la habitación.

Mujer con camiseta roja en un video de TikTok, con una carta del tarot "El Sol" a su izquierda y una miniatura con el nombre "Ángela Aguilar"
Una usuaria de TikTok compartió antiguas publicaciones de Ángela Aguilar. (Captura de pantalla: TikTok)

Una polémica en medio de tensiones familiares

La controversia surge en un momento clave en la carrera de Christian Nodal y de tensión con su padre, Jaime González.

El cantautor inició el registro de “El Forajido” como nueva marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el 22 de abril, en medio de señalamientos sobre el control que ejerce la empresa familiar sobre su nombre, música y presentaciones.

El trámite se presentó luego de que el intérprete revelara públicamente que no posee los derechos sobre “Nodal”.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar se han pronunciado sobre la polémica generada tras la difusión de imágenes de su mascota en la habitación de Inti.

Temas Relacionados

Christian NodalÁngela AguilarCazzuPolémicaViralmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¡Día de las Madres lluvioso! Si vas a salir este domingo 10 de mayo, prepara tu paraguas: reportan posible caída de granizo

Las autoridades indicaron que se prevé ambiente caluroso, cielo medio nublado a nublado, lluvias muy fuertes puntuales y actividad eléctrica

¡Día de las Madres lluvioso! Si vas a salir este domingo 10 de mayo, prepara tu paraguas: reportan posible caída de granizo

“Los Ardillos” atacan la Montaña Baja de Guerrero: pobladores denuncian agresiones con drones y más de 800 desplazados

Las comunidades indígenas exigieron a los gobiernos estatal y federal que atiendan sus llamados para evitar más muertes en la región

“Los Ardillos” atacan la Montaña Baja de Guerrero: pobladores denuncian agresiones con drones y más de 800 desplazados

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana hoy 10 de mayo

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana hoy 10 de mayo

Retiro de fichas de desaparecidos en el Estadio Ciudad de México: ¿Qué pasó y qué exigen las Madres Buscadoras?

El retiro de fotovolantes durante eventos deportivos refuerza la denuncia de que la crisis de desapariciones queda fuera de la agenda pública oficial

Retiro de fichas de desaparecidos en el Estadio Ciudad de México: ¿Qué pasó y qué exigen las Madres Buscadoras?

¿Dónde comprar flores baratas en CDMX para el Día de las Madres? Guía de mercados y tips para ahorrar

Evita pagar de más este 10 de mayo: descubre los mejores mercados de flores en CDMX y consejos clave para comprar ramos bonitos sin gastar una fortuna

¿Dónde comprar flores baratas en CDMX para el Día de las Madres? Guía de mercados y tips para ahorrar
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Los Ardillos” atacan la Montaña Baja de Guerrero: pobladores denuncian agresiones con drones y más de 800 desplazados

“Los Ardillos” atacan la Montaña Baja de Guerrero: pobladores denuncian agresiones con drones y más de 800 desplazados

Así fue el ataque a la vivienda de Rubén Rocha Moya en Culiacán: agresor llevaba un sobrero y armas largas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de mayo: procesan a Roxana “N” por la muerte de su hijo en Mexicali

Denuncias por extorsión y fraude aumentan en el Edomex: autoridades llaman a reportar al 089

Llega de Colombia y cae en el AICM: FGR aprehende a hombre por delincuencia organizada y explotación sexual

ENTRETENIMIENTO

Carlos Rivera desata euforia con Ha*Ash y Yuri en el concierto más grande de su carrera

Carlos Rivera desata euforia con Ha*Ash y Yuri en el concierto más grande de su carrera

Sofía Niño de Rivera causa polémica por crítica al sentimentalismo del Día de las Madres

Ellas son las JNS que “sin rencores” fueron a la boda de Karla Díaz y Daniel Dayz

Así fueron las lujosas fiestas de la boda entre Karla Díaz y Daniel Dayz: su vestido valdría miles de pesos

Emiliano Aguilar responde si renunciaría a su apellido por tensiones con su padre

DEPORTES

Las tres sedes mexicanas del Mundial 2026: estadios, capacidad y partidos en CDMX, Monterrey y Guadalajara

Las tres sedes mexicanas del Mundial 2026: estadios, capacidad y partidos en CDMX, Monterrey y Guadalajara

¡Cuidado! Migración puede rechazar tu entrada a México si te falta alguno de estos documentos

“Lo más elemental como árbitro es saberte las reglas”, Francisco Chacón habla sobre polémica de Katia Itzel García en el juego de Cruz Azul vs Atlas

Quién es Santiago Sandoval, el jugador de 18 años que le dio el pase a Chivas rumbo a las semifinales

Estos son los jugadores de Serbia que la Selección Mexicana tendrá que cuidar para su partido en Toluca