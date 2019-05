Todos los sketches en el regreso del humor a “ShowMatch”

El único sketch nuevo fue el Reportaje a calzón quitado de Pablo Granados. El actor ya había mostrado un adelanto a través de su cuenta en Instagram pero ahora mostraron el video entero. En una entrevista realizada en la ducha, Tinelli contó qué haría en caso de que Guillermina Valdes le consultara sobre la posibilidad de hacer un trío: "No se lo permitiría. No me hagas decirlo porque conmigo no va. ¿Hay que ser moderno y hacer un trío? No me gusta… Soy celoso, no me gustaría".