—La educación no la nombro. No la uso porque siento que el problema de nuestro país es la cultura, y dentro de ella lo que se llamaba educación. Para mí el don que todos tenemos es el aprendizaje, y uno no aprende lo que no ama. Yo no necesito que nadie me eduque, ni cuando tenía dos años, u ocho, o 20. Lo que necesito es gente que me quiera, me respete, y me ayude a hacer mi camino. Que descubra mis dones y apoye esos dones… Creo que el mundo va a ir por ese lado. En la Argentina estamos muy atrasados, y todo lo que está pasando en la educación hoy es tremendo para la mente creativa de un chico. No hablo de escuela privada o pública; hablo del contenido y de cómo se dan los contenidos y de dónde están los contenidos. Sino, quedate ocho horas sentado en una silla y te vas a dar cuenta.