Iván Cepeda fue ‘acorralado’ por simpatizantes de Abelardo de la Espriella que le reclamaron por su silencio frente a las víctimas de las Farc

El video muestra el momento exacto en que el mayor (r) Germán Rodríguez encaró al senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, al lanzar fuertes acusaciones sobre sus vínculos y su supuesta negativa a debatir - crédito @GermnAndrs92683/X

La aparición del senador y candidato oficialista Iván Cepeda junto a la sede de campaña del aspirante Abelardo de la Espriella desencadenó un fuerte episodio en el que Rodríguez, senador electo del partido Salvación Nacional y mayor (r) de la Armada Nacional, increpó junto a otros simpatizantes del abogado de ultraderecha, al congresista, que también participa en la contienda electoral del 31 de mayo.

El intercambio que Rodríguez registró en sus redes sociales ocurrió en Bogotá, cuando seguidores de De la Espriella le recriminaron a Cepeda por su supuesta renuencia a enfrentar debates, a once días de que se lleve a cabo la jornada, y su presunto silencio respecto a las víctimas de la extinta guerrilla de las Farc, entre ellas, 16.877 niños víctimas del reclutamiento forzado.

PUBLICIDAD

A través de sus redes sociales, el senador electo Germán Rodríguez registró el momento en que se cruzó con el candidato presidencial de la izquierda Iván Cepeda - crédito @GermnAndrs92683/X

El mayor (r), conocido en redes sociales como El Comandante de la Verdad, insistió en repetidas ocasiones a Cepeda por su renuencia a concurrir a las discusiones públicas. “¿Por qué no va a debates?”, reiteró en sus reclamos, cada vez más vehementes, en los que expresó su indignación por la manera en que el congresista del Pacto Histórico ha eludido la intención de acudir a los debates.

Cuando Cepeda reaccionó intentando saludarlo de mano y desactivar de esta forma el cruce mediático, Rodríguez no ocultó su desprecio por el acto. “Jamás le daré la mano a una persona aliada, heredero con las Farc”, indicó el senador electo, que le recordó a su contradictor su papel como facilitador en el proceso de paz con la antigua guerrilla, que firmó el Acuerdo de Paz con el Estado en 2016.

PUBLICIDAD

Este fue otro de los momentos en los que los simpatizantes de Abelardo de la Espriella arremetieron contra el senador y candidato presidencial Iván Cepeda - crédito @GermnAndrs92683/X

Este fue el tenso momento que vivió Iván Cepeda en Bogotá, al ser confrontado por seguidores de Abelardo de la Espriella

A lo que sería cada señalamiento del mayor (r) de la Armada, Cepeda respondió con frases escuetas como “en las urnas” y “democrática”. Con ello, su respuesta buscó zafarse de este tensionante momento y reafirmar que su deseo es hablar con los ciudadanos, sin intermediarios, como lo ha expresado en otros espacios.

En medio de este cruce, dos simpatizantes más gritaron a Cepeda: “Hagamos un debate con Abelardo” y acusaron al senador del Pacto Histórico de cobardía al rechazar la invitación. La presión a Cepeda aumentó cuando el senador electo repitió en tono desafiante una frase que sería una provocación al parlamentario, que no respondió y solo optó por saludar a sus contradictores.

PUBLICIDAD

“Te saludan los 18.000 niños de las Farc”, dijo el exalto oficial, en referencia a las víctimas menores de edad reclutadas durante el conflicto, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A estas afirmaciones se han sumado los señalamientos de que tendría nexos con estas estructuras armadas, lo que en el pasado ha sido objeto de enfáticos rechazos por parte de Cepeda.

Según los seguidores de Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda no se ha pronunciado sobre las cifras de la JEP, en relación con el reclutamiento infantil que protagonizó las Farc - crédito Sergio Acero/REUTERS

Y es que mientras los manifestantes parecían ‘acorralar’ a Cepeda, Rodríguez enfatizó entre gritos su ataque a Cepeda. “Aquí está el heredero de las Farc”, afirmó el congresista electo, que destacó la localización justo frente a la campaña de De la Espriella. “Esta es la sede de Abelardo, aquí está Iván Cepeda. Sede de Abelardo, Iván Cepeda”, reiteró el mayor (r) de la Armada Nacional.

PUBLICIDAD

Es válido decir que Germán Rodríguez ganó notoriedad en el espectro político como una figura de influencia desde sus redes sociales, en la que ha impulsado la postura de la denominada “nueva derecha”. En este cruce con el líder de izquierda, atizó la confrontación directa al adversario de De la Espriella, en su intento de lograr una férrea reacción de Cepeda, que finalmente no se registró.