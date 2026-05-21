El increíble gol que perdió Martín Pérez Guedes tras jugadón de Sekou Gassama en Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026

El mediocentro argentino pifió el esférico de una manera esperpéntica delante del portero de Nacional. | VIDEO: ESPN

Universitario de Deportes pudo haberse llevado tres unidades valiosas de su visita al Gran Parque Central de no ser por el clamoroso error de Martín Pérez Guedes sobre el final del enfrentamiento contra Nacional (U) por la penúltima fecha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026.

Sobre los 90’+4 minutos, con un ‘tricolor’ extenuado y emocionalmente fusilado, el tricampeón del fútbol peruano aceleró toda clase de acciones ofensivas hasta que una de ellas se transformó, por lejos, en la más clara del lance. Una correcta recepción y mejor asistencia de Sekou Gassama, quien apenas había ingresado de cambio por Alex Valera, dejó solo a Martín Pérez Guedes en la zona de castigo.

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Sin marcadores a su alrededor y con un nervioso Luis Mejía, el mediocentro argentino tenía todas las cartas echadas para romper el cero de manera agónica. Pero nadie contó con que MPG protagonizaría el blooper de la fecha: en lugar de empujar el balón con dirección a portería, metió una pifiada escandalosa que ocasionó una enorme sorpresa entre sus compañeros.

La acción desafortunada, que resume la imprecisión reinante en Universitario de Deportes, ha sido muy lamentada por todos los que conforman el plantel ‘crema’, pero en especial por Sekou Gassama, quien veía este envite como su oportunidad final para demostrar sus condiciones ante la mirada de Héctor Cúper.

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Esto tras gran acción de Sekou Gassama en los minutos finales del encuentro por Copa Libertadores 2026 - Crédito: ESPN.

La ‘U’ fue de menos a más en su cita. Comprendió que el orden, en casa una de las fases del campo, era clave para edificar un equipo compacto. De ahí que se creciera en el segundo tiempo induciendo al error a un Nacional (U) que se descarriló completamente, quedando a merced de las continuas arremetidas del oponente.

Aunque Universitario se lleva un punto que sabe a poco, aún cuenta con chances para seguir en pie de lucha por los octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que el ‘albo’ ha quedado fuera tras una imagen deplorable y avergonzante.

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Ilusión intacta

Universitario mantiene vivas sus opciones de avanzar en la CONMEBOL Libertadores 2026, pese a mostrar un rendimiento irregular en la presente edición del torneo. El equipo ha oscilado entre distintas versiones futbolísticas, pero aún conserva posibilidades concretas de continuar en la competencia.

La ‘U’ suma actualmente cinco puntos en el Grupo B, lo que le permite mantenerse en la pelea por el segundo puesto de la zona. Esta posición es ocupada en este momento por Deportes Tolima, que cuenta con siete unidades, lo que establece un margen estrecho entre ambos equipos en la tabla.

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El cuadro 'crema' rescató un empate de visita y sueña con la clasificación a octavos de final - Crédito: ESPN.

El cierre de la Fase de Grupos presenta un escenario determinante para Universitario, ya que deberá enfrentar a Deportes Tolima en el estadio Monumental. El encuentro ha sido calificado como una verdadera final debido a las implicancias directas en la clasificación a la próxima ronda del certamen.

La estructura dirigida por Héctor Cúper se encuentra obligada a obtener la victoria en dicho compromiso para alcanzar los ocho puntos y así adueñarse del segundo lugar en el grupo, garantizando el pase directo a los octavos de final, objetivo primordial en esta instancia del torneo continental.

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El reto principal que enfrenta Universitario es lograr sincronizar los rendimientos individuales y colectivos en tiempo récord. La necesidad de alcanzar una versión competitiva y sólida del equipo se presenta como un factor clave para concretar la clasificación en la última fecha de la serie.

En el partido de ida entre ambos conjuntos, realizado en la ciudad de Ibagué, la igualdad primó durante los 90 minutos y el marcador no registró goles. Ese empate sin anotaciones reflejó la paridad existente en la disputa por el Grupo B y dejó abierta la definición para el encuentro en Lima.

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