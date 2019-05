Agustina Fainguersch, cofundadora y CEO de Wolox, una empresa desarrolladores de Software contó como su sueño de ser emprendedora comenzó muchos años atrás. Y contó a la audiencia una experiencia que tuvo al visitar hace un par de años y por primera vez Silicon Valley, la meca del emprendedurismo mundial.

“Cuando llegué con mis socias, pensamos que íbamos a ir de un lugar a otro caminando. Que no había distancias. Y nos encontramos con todo lo contrario. Problemas para trasladarnos y minutos que perdíamos subiéndonos a uno o más Uber para poder llegar a la próxima entrevista. Al final, pudimos visitar varias empresas grandes. También aceleradoras y otros emprendedores como nosotras”, indicó.

Y volvió a contar otra experiencia en la que llegó a una entrevista con uno de los principales fondos de capitales de inversión: “Conseguimos la entrevista y cuando nos entramos, pensamos en que nos iban a dar todas las claves necesarias para ser exitosa en un negocio. Pero no. Esperaban una presentación nuestra de qué hacíamos, cuál nuestro negocio y qué buscábamos a partir de su puesta a punto”.

“Luego de esa experiencia me dije que no podía volver a la Argentina así nomás, sin realmente vivir el espíritu emprendedor que se respiraba allí, por lo que decidí quedarme a vivir en San Francisco. Dormía en el comedor de una familia con hijos. Yo sabía todo de su dinámica familiar y ellos de mis ideas de negocios. Me fui con la visión de pensar en grande e ir más allá de nuestros límites mentales”.

Y cómo conclusión a su exposición, Agustina afirmó: “El camino emprendedor no es fácil. Hay que ser resiliente y levantarse cada vez que te tumban, que van a ser muchas”.