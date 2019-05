"Él me quiere cuidar, no quiere que me lastimen, no le gusta que yo esté triste. Me banca, pero no quiere que me meta en líos. Sabe que soy sensible y que me duele y él va a estar ahí para apoyarme y mimarme. Al igual que mis amigas", destaca quien prefiere quedarse en una casa disfrutando de un asado con música de fondo y amigos antes que ir a bailar.