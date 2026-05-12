Mar del Plata: prendió fuego un colchón por el frío y terminó con un incendio en la puerta de una iglesia

El incendio en la iglesia afectó el acceso principal pero fue rápidamente controlado por equipos de emergencia y vecinos

La iglesia Nueva Pompeya de Mar del Plata vivió un inédito hecho cuando un hombre en situación de calle prendió fuego a un colchón para combatir el frío y las llamas avanzaron hasta una de las puertas del templo, ubicado en la avenida Libertad entre Funes y Olazábal. El fuego se extendió en la entrada del templo y provocó destrozos, pero no dejó heridos.

De acuerdo con información del medio local Ahora Mar del Plata, el fuego se inició de forma accidental durante la tarde de este lunes. El hombre habría alimentado las llamas con un colchón para calefaccionarse ante las bajas temperaturas que atraviesa la ciudad en los últimos días, pero las llamas se extendieron hasta la puerta de la Vieja Capilla.

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Equipos de emergencia trabajaron en el lugar para controlar la situación y evitar que el incendio alcanzara el interior del edificio.

El momento fue particularmente sensible: la Escuela Nueva Pompeya había concluido su jornada, pero la misa vespertina aún se desarrollaba cuando el fuego alertó a quienes transitaban por la zona. “Fue un peligro realmente”, dijeron con pena desde el lugar al constatar los resultados. Las imágenes posteriores al siniestro mostraron baldosas con hollín, ropa quemada y restos de comida en la vereda.

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Vecinos denunciaron reiterados incidentes similares cerca de la iglesia y vincularon el hecho a personas en situación de calle

“Ayer alrededor de las 18.30 estábamos en la misa y nos avisan que se estaba quemando una de las puertas que da a la avenida Libertad porque habían quemado un colchón. Terminamos la misa y fuimos a sacar el fuego, nos ayudaron los fieles y algunos vecinos”, explicó Fray Heraldo Avellaneda, párroco de Nueva Pompeya, en diálogo con Radio Brisas.

Vecinos del barrio apuntaron a las personas en situación de calle como responsables del hecho y aseguraron, según consignó 0223, que no es la primera vez que ocurre algo similar. “Siempre son asistidos por la Noche de la Caridad, pero hace meses que hay mucha gente. Ni la policía ni la Municipalidad los sacan”, declaró una vecina al mismo medio.

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Los habitantes del barrio también denunciaron la falta de seguridad, el escaso mantenimiento del espacio público y la acumulación de basura en las veredas que rodean tanto a la escuela como al templo.

Se incendió un comercio en el barrio porteño de Palermo

Los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) debieron movilizarse tras un incendio en un comercio de Paraguay al 3200, en el barrio de Palermo. Dos personas fueron rescatadas del lugar y una de ellas fue derivada a un centro de salud.

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El siniestro tuvo lugar días atrás, en un edificio de planta baja y primer piso ubicado entre las calles Sánchez de Bustamante y Billinghurst, cuyo nivel inferior funcionaba como local comercial.

El siniestro de Palermo dejó dos personas rescatadas, una de las cuales fue derivada a un hospital sin detalles sobre su estado

El primer piso, en cambio, no pudo ser identificado con exactitud por los equipos de emergencia, dada la espesa concentración de humo que colmó el interior del inmueble.

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Para ingresar, los bomberos debieron forzar un portón lindero al negocio. Ya adentro, a unos 10 metros de la entrada, el personal halló fuego activo en el sector contrafrontal del local y desplegó de inmediato una línea de manguera de 38 milímetros para atacar las llamas.

El humo fue el principal factor adverso durante toda la intervención: obstaculizó la posibilidad de establecer con precisión las dimensiones del foco ígneo y los materiales sobre los que el fuego se propagaba. Las unidades lograron controlarlo por completo en los minutos posteriores a su arribo, aunque se dispuso la permanencia de una guardia de escombros en el lugar.

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El SAME trasladó a una mujer al hospital más cercano. No trascendió si la asistencia respondió a quemaduras o a inhalación de humo. Sobre el estado del local al momento del siniestro, se manejó la posibilidad de que estuviera cerrado y sin actividad, aunque esa información no fue confirmada. El traslado de la mujer abre el interrogante sobre si existía algún tipo de trabajo o actividad en su interior.

La emergencia provocó el corte total de la calle Paraguay, una arteria de alto tránsito en Palermo, con serias complicaciones para la circulación durante la hora pico.

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