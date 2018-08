❤️ hoy hace 24 años q nos casamos! 24 años recorriendo un camino, con aciertos y errores! Por q somos una familia real, no la careteamos, vamos para adelante, lo bueno lo disfrutamos y lo malo nos fortalece. Aprendimos a escucharnos, a darnos tiempos, a perdonarnos y amarnos. La mitad de nuestras vidas la pasamos juntos, eramos muy chicos, nos costo todo! Pero logramos formar una familia hermosa y el fruto de eso son Lola y Dieguito. Estoy orgullosa de lo q somos como familia. Y lo mejor de todo es q nos seguimos eligiendo y vamos por el mismo camino hacia el mismo lugar! Por q la vida es eso, ir para adelante, no mirar para atras. No somos perfectos, pero nos amamos! Felices 24 años @dflatorre ! Mi amor sigue intacto y sabes q incondicional. Siempre voy a estar! Porq solo nosotros 2 sabemos todo lo q pasamos juntos y lo dificil q es superar todo….la facil es tirar todo lo construido….pero nosotros la luchamos! ❤️

