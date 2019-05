—Me sigue sorprendiendo que me reconozcan. Mi trabajo es atrás de cámara ahora (aunque haya realizado algunos cameos en películas como Lost Cat Corona con Ralph Macchio y David Zayas, y otro en la película que hizo Luisana Lopilato llamada Fair Market Value que se estrena este año), pero hay mucho turista de distintas partes del mundo y cada tanto me cruzo con alguien que me pide una foto o me reconoce. Y muchas veces se me quedan mirando y hasta he escuchado decir: "No, no es él". Pero lo tomo como algo natural y a la vez esta bueno sentir ese cariño por parte de la gente.