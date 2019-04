4. Federico Bal y Lourdes Sánchez. El ex novio y la enemiga número uno de Laurita Fernández traerán el fantasma de la ex jurado a la pista. Seguramente, todos empezarán a comparar la performance de la mujer del Chato Prada con la de la ex campeona. Y, quién sabe, en algún momento la producción del ciclo decida llamarla para reemplazar a Pampita en sus acordadas vacaciones y, así los ponga frente a ellos para evaluarlos. Pero la realidad es que, más allá de la ex protagonista de Sugar, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal siempre ha tenido algún romance del que hablar con Tinelli en el pista. Y este año no será la excepción.