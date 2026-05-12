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El desolador gesto de Cristiano tras sufrir el empate a 10 segundos del final: el insólito blooper que postergó el título del Al Nassr

El conjunto de Ronaldo no pudo consagrarse campeón anticipadamente en la liga saudí luego de que Al Hilal marcara un gol tras un lateral en el cierre del partido

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A falta de 10 segundos para el final del partido, Al Hilal consiguió el empate gracias a un error grosero de Bento

Al Nassr empató un partido increíble ante Al Hilal en la penúltima fecha de la Liga Profesional de Arabia Saudita y no pudo consagrarse campeón ante sus hinchas, que armaron una fiesta en el Alawwal Park de Riad. El equipo que tiene como figura a Cristiano Ronaldo no pudo sostener la ventaja y su rival le igualó el encuentro en la última jugada, provocando el fastidio generalizado, especialmente en el delantero portugués.

En un partido de máxima tensión por tratarse del clásico de la ciudad de Riad, Al Nassr tenía la gran oportunidad de coronarse a una fecha del final del torneo y estuvo literalmente a 10 segundos de conseguir la hazaña. Los locales ganaban 1-0 gracias a un gol de Mohamed Simakan a los 37 minutos del primer tiempo. Todo parecía marchar sin problemas para los dirigidos por Jorge Jesus, que contaron con grandes chances para liquidar el partido. Cristiano Ronaldo tuvo su gol en dos ocasiones, pero no tuvo la precisión habitual, y el francés Kingsley Coman estrelló un tiro en el palo cuando estaba mano a mano con Bono.

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A falta de siete minutos, el Bicho fue reemplazado por Abdullah Al Hadman. El goleador luso se retiró del campo ovacionado y pidió al público que comenzara a celebrar, ya que quedaba poco tiempo para ser campeones. Sin embargo, la fiesta se aguó de manera insólita porque tras un saque lateral al área de parte del Al Hilal, el arquero Bento intentó despejar el balón con los puños, pero falló en el cálculo y, tras chocarse con un compañero, terminó marcando un gol en contra.

El portugués no pudo ocultar su tristeza luego del empate agónico de Al Hilal que impidió a Al Nassr festejar el título en la liga saudí

La escena fue dramática y desconcertante tanto en el campo de juego como en las tribunas. La tensión se vivió en carne propia para los futbolistas de Al Nassr, que saboreaban la victoria en los segundos finales y terminaron sufriendo un empate que postergó la celebración. Ahora, el título quedará en suspenso hasta la última jornada, en la que el conjunto amarillo y azul estará obligado a ganar para no depender de otros resultados.

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La imagen de la noche en Arabia Saudita sin dudas fue el gesto desolador de Cristiano Ronaldo, quien se quedó masticando bronca en el banco de suplentes mientras sus compañeros se retiraban al vestuario. El delantero portugués, de 41 años, no pudo ocultar la decepción por la resolución del partido. Además, postergó una celebración que hubiese sido especial para él, ya que su esposa, Georgina Rodríguez, se encontraba en la primera fila junto a sus hijos.

Luego del partido, Cristiano se expresó en las redes sociales con un mensaje alentador para sus seguidores. "El sueño está cerca. ¡Atención, nos queda un paso más por dar! ¡Gracias a todos por el increíble apoyo esta noche!, escribió CR7 en su cuenta de X (ex Twitter) junto a una foto arengando a los fanáticos. En efecto, Al Nassr aún puede seguir soñando con la gloria, ya que sigue siendo el líder absoluto de la Saudi Pro League con 83 puntos, 7 más que su perseguidor Al Hilal, que debe un partido. El próximo sábado 16 de mayo, el escolta recibirá a Neom Sports Club y el jueves 21 será visitante del Al Feiha. A la misma hora, Al Nassr recibirá al Damac con la chance de coronarse campeón. Deberá ganar para no depender de su escolta o incluso empatando podría dar la vuelta olímpica en caso de que su perseguidor no consiga la victoria.

El portugués le pidió a los aficionados que comenzaran a celebrar el triunfo a pocos minutos del final del partido con Al Hilal

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