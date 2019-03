"Cuando fui a cantar en el ritmo disco que bailó Flavio, Marcelo Tinelli recordó en cámara que siempre me lo ofrecen porque la realidad es que casi todos los años me llaman, incluso una vez lo hizo él personalmente. Pero, por como soy yo, no quiero. Ellos se preocupan por la previa, ¿y yo qué podría hacer si no hablo? Además, siento que lo voy a sufrir. Por eso no acepto. No tengo nada en contra del programa, pero no siento que sea para mí", dijo en enero de este año.