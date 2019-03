Pero la sorpresa viene del lado de su ex compañera Noelia Pompa, con quien ganó dos veces el Bailando. La actriz y bailarina volverá a Buenos Aires para retornar a Showmatch pero no bailando con su ex compañero, con quien tuvieron diferencias y una pelea cuando ella fue al visitar a los protagonistas de su sueño ignorándolo. Luego volvió a bailar con Facundo Mazzei. Ella está radicada en Europa hace dos años, donde integra la compañía del espectáculo The Hole, que aquí hizo Moria Casán en el teatro Maipo.