"Tengo muchas ganas de volver a conectar con la actuación pero acepto esto. Nunca me imaginé de otra manera que no sea como actriz. Y llegó esto. Yo tenía una idea en algún momento de qué hacer con mi vida, hasta pensé en casarme y la idea de la felicidad… Y ahora estoy aceptando esto que me tocó y que tiene un montón de cuestiones positivas. Quiero hacer cosas como retomar la actuación, que es lo que me apasiona y lo que me salvó la vida de alguna manera", dijo.