Golazo de Hernán Barcos con potente remate en Sporting Cristal vs Sport Huancayo por Liga 1 2026

Revive el emocionante momento en que Hernán Barcos conecta un certero cabezazo tras un tiro de esquina para darle la ventaja a Sporting Cristal. La celebración de los jugadores y la euforia de la hinchada en las tribunas. - Liga 1 Max

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Sporting Cristal se medía en condición de local ante Sport Huancayo en un duelo válido por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Desde el comienzo, los dueños de casa se volcaron en campo contrario y le generaron mucho peligro al equipo visitante, que no pudo ser contundente en las pocas llegadas que tuvo. Esto fue aprovechado por los ‘cerveceros’, que abrieron el marcador con Michael Hoyos y después lograron cierta tranquilitad con el golazo de Hernán Barcos.

Esta acción se llevó a cabo a los 25 minutos de la primera mitad. Los dirigidos por Roberto Mosquera tuvieron un mejor manejo del balón y trataron de aprovechar la banda derecha. Justamente, Leandro Sosa ejecutó un saque lateral y jugó con Hoyos, que se apoyó en Martín Távara, quien no dudó en devolverle el balón para luego jugar con el uruguayo nacionalizado peruano.

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El ‘Lobo’ sacó un centro venenoso para Barcos, que fue despejado oportunamente por Marcelo Gaona. En esta ocasión, a diferencia del primer gol, Santiago González se ubicó desde el lado diestro del campo para cobrar el tiro de esquina. Mientras Gaona tenía agarrado a Hoyos, el ‘Pirata’ estaba bajo la marca de Jimmy Valoyes, aunque colocados a los extremos.

Apenas el esférico despegó del césped, Hernán Barcos se las ingenió para salirse de su marca, moverse inteligentemente por el área rival y mandó un potente cabezazo esquinado que el portero Ángel Zamudio no pudo evitar. Golazo de Hernán que aún con la presencia de Diego Carabaño en esa zona, con su alto no evitó que Sporting Cristal colocara el 2-0 en el estadio Alberto Gallardo.

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Golazo de Hernán Barcos con potente remate en Sporting Cristal vs Sport Huancayo por Liga 1 2026. - captura: L1 MAX

Sin duda, una gran oportunidad que Hernán Barcos le sacó provecho, considerando que en siempre se ha caracterizado por tener un buen golpeo de cabeza y sabe movilizarse en el área contraria con mucho criterio.

Goles de Hernán Barcos en Sporting Cristal

Hernán Barcos ha confirmado su vigencia con Sporting Cristal a través de goles determinantes en el presente año. El atacante argentino suma tres conquistas oficiales: una en la Copa de la Liga y dos en la Liga 1, consolidándose como uno de los referentes de área del conjunto ‘celeste’.

El ‘Pirata’ inauguró su cuenta personal en la actual temporada durante la Copa de la Liga, en el empate 1-1 ante Bentín Tacna Heroica, que luego fue una victoria para los ‘cerveceros’ en la tanda de penales por 5-4.

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En el Torneo Clausura, el artillero argentino amplió su cosecha con dos goles en partidos donde los ‘rimenses’ necesitaban asegurar puntos. Juan Pablo II y Sport Huancayo han sido sus víctimas en lo que va del certamen doméstico, aunque Barcos espera estirar su cuenta goleadora para renovar su contrato, considerando que firmó un vínculo hasta diciembre, con posibilidad a renovar por un año si cumplía objetivos.

Revive la jugada que terminó en el gol de Hernán Barcos. Tras un centro preciso, el delantero define y desata la euforia de los aficionados celestes. Una celebración que demuestra la pasión del fútbol. - Liga 1

Próximo partido de Sporting Cristal

El próximo desafío de Sporting Cristal será el viernes 21 de agosto, cuando visite a Alianza Atlético en la fecha 6 del Torneo Clausura. El encuentro, que se jugará en el estadio Campeones del 36 de Sullana, se presenta como una prueba para el plantel ‘celeste’, que buscará mantener su racha positiva y afianzarse en los primeros puestos del campeonato.

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El equipo de Roberto Mosquera enfocará esta semana en ajustar detalles tácticos y reforzar la concentración defensiva, aspectos que consideran fundamentales ante un conjunto ‘churre’ que viene de empatar de visita 1-1 con ADT y que está obligado a ganar para salir de la mitad de la tabla.