Con todas estas novedades faltaba la palabra de la representante legal de Thelma Fardín. Sabrina Cartabia contó a Teleshow cuáles son los pasos a seguir. "Aún no se presentaron los abogados de la parte de Darthés. Quizás se presenten en estos días en la causa, pero oficialmente nosotros no sabemos nada y no nos vamos a guiar por trascendidos periodísticos", aclaró.