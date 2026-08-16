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Diego Topa celebró el Día del Niño con una tierna foto retro: “Hoy abrazo fuerte a mi pequeño”

El animador compartió una reflexión sobre el valor de la infancia y el rol de los adultos, e invitó a sus seguidores a no olvidar nunca al chiquito que fueron

Topa formará parte del Kidzapalooza 2024 (Gentileza DF Entertainment)
A través de una emotiva publicación, el conductor pidió más respeto, contención y alegría para los más chicos y sus familias (Gentileza DF Entertainment)
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Este domingo 16 de agosto, el Día del Niño se vive con expectativa y alegría en todo el territorio argentino. Entre regalos, reuniones familiares y actividades marcan la jornada en cada hogar del país. En medio de la celebración, Diego Topa, referente indiscutido del entretenimiento infantil, eligió compartir una reflexión emotiva y profunda en sus redes sociales, recordando la importancia de cuidar y abrazar la infancia, propia y ajena.

A través de su cuenta de Instagram, Topa publicó una imagen que llamó la atención de sus seguidores: una fotografía suya actual abrazando, gracias a la inteligencia artificial, a su “yo” de la infancia. Junto a la imagen, escribió un mensaje cargado de nostalgia y ternura: “Hoy abrazo a ese niño que fui… y que, de alguna manera, sigue viviendo dentro mío. Lo abrazo con sus sueños, con su inocencia, con sus ganas de jugar, de cantar, de imaginar mundos maravillosos y de creer que todo era posible”.

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El animador extendió su deseo más allá de su propia historia: “Y en este abrazo también quiero abrazar a todos los chicos. A cada niño y cada niña, estén donde estén. Deseo de corazón que nunca les falte amor, cuidado, respeto, una mano que los acompañe y unos brazos donde sentirse seguros. Que puedan jugar, reír, aprender, soñar en grande y crecer sabiendo que son profundamente amados”. La publicación, que rápidamente cosechó miles de ‘me gusta’ y comentarios, también incluyó un llamado a la memoria de los adultos: “Ojalá los grandes nunca olvidemos al niño que fuimos. Porque cuando volvemos a mirarlo, entendemos un poquito mejor lo que de verdad importa”.

Con una imagen suya abrazando a su "yo" de la infancia, Topa abrió su corazón en el día que conmemora las infancias (Instagram)
Con una imagen suya abrazando a su "yo" de la infancia, Topa abrió su corazón en el día que conmemora las infancias (Instagram)

Topa, quien desde hace años es una de las voces y caras más queridas por generaciones de argentinos, cerró su mensaje con palabras de gratitud y esperanza: “Hoy abrazo fuerte a mi pequeño Topa y le digo: gracias por soñar tanto, por no rendirte y por seguir acompañándome hasta hoy. Y a todos los chicos del mundo les deseo una infancia llena de amor, juegos, canciones, colores y abrazos de esos que quedan para siempre en el corazón. ¡Feliz Día del Niño! Con todo mi amor, Topa”.

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El compromiso de Topa con la infancia no es nuevo. A lo largo de toda su carrera, el artista supo construir un mensaje cuidado, inclusivo y responsable, tanto en sus programas, como en sus discos y presentaciones en vivo. En su última visita a Infobae a la Tarde (Infobae en Vivo), en marzo pasado, el animador advirtió sobre los desafíos que enfrentan los niños en la actualidad, especialmente en relación a los contenidos digitales. “Yo vengo de la vieja escuela, vengo de trabajar en una empresa muy hermosa y muy familiar que es Disney, y para mí los valores, el cuidado, la forma de hablar, los mensajes, en las canciones, en los colores, en la vestimenta, todo eso engloba algo muy importante que es el cuidado de la infancia y de la edad en la que están atravesando los más chiquititos”, explicó.

Topa fue contundente al referirse al rol de la familia y los adultos en la protección de los niños frente a los peligros de la sobreexposición y el acceso irrestricto a contenidos en Internet: “Todos los días estoy sufriendo. No te hacés una idea. Me ha pasado el otro día y lo digo con conciencia porque me pasó a mí de bajar un jueguito muy simple que era el Ta Te Ti, un jueguito, no estoy hablando de YouTube y en el jueguito se va a la propaganda y se fue a un contenido que cuando lo vi le digo: ‘No, dame esto’ porque no, era un contenido que no era para su edad”.

El actor y animador infantil Diego Topa reflexiona sobre los desafíos de crear contenido para niños en la actualidad. Destaca la importancia de su equipo, la transmisión de valores y su compromiso con la protección de la infancia (Infobae a la Tarde - Infobae en Vivo)

El conductor remarcó la importancia de supervisar y ser conscientes de lo que consumen los chicos: “Hoy en las redes sociales te levantan eso y lo usan para otras cosas. Tenemos que ser conscientes como adultos. Ojo lo que compartimos, ojo lo que damos, porque eso es del mundo”. En línea con ese cuidado, explicó también por qué protege la imagen de su hija: “A mi hija no muestro su carita, no muestro nada. Trato de mostrar justito, porque también ella tiene ganas de estar, pero no, ella entiende perfecto que no”.

En cada aparición, el animador infantil insiste en que el rol de los adultos es clave para garantizar una infancia plena y protegida. Su mensaje, especialmente en fechas como el Día del Niño, cobra una vigencia especial. Para Topa, mantener vivo el niño interior y defender el derecho a soñar y jugar es el mejor regalo que los grandes pueden ofrecer a las nuevas generaciones.

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