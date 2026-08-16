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Gol de Michael Hoyos de insólita definición en Sporting Cristal vs Sport Huancayo por Liga 1 2026

El delantero argentino convirtió su primera anotación con la camiseta ‘celeste’ tras una asistencia de Santiago González por la jornada 5 del Torneo Clausura

Tras un centro preciso, Michael Hoyos apareció por el segundo palo para empujar la pelota y marcar su primer gol con la camiseta de Sporting Cristal, desatando la locura en el Estadio Alberto Gallardo. - Liga 1 Max
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Sporting Cristal se enfrentaba en condición de local ante Sport Huancayo en un duelo correspondiente a la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Desde el inicio, los dueños de casa se apoderaron de la pelota y la transitaron de un lado a otro con la consigna de abrir los espacios y generar peligro. Pese a que los visitantes buscaron inquietar, fueron los locales lograron abrir el marcador a través de Michael Hoyos, quien anotó su gol con una insólita definición.

Esta acción se llevó a cabo a los 11 minutos de la primera mitad. Con el ‘rojo matador’ metido en campo contrario, los ‘celestes’ se mantuvieron atentos y Leandro Sosa generó un contragolpe apoyándose en Yoshimar Yotún, quien jugó con Hoyos y este lo hizo rápidamente con Juan Manuel Cuesta.

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El extremo colombiano no controló bien la pelota, que le quedó corta y no pudo dar un buen pase. De todos modos, Hernán Barcos se las ingenió para tener el esférico y habilitó a Santiago González, que enganchó a su marcador y se acomodó para meter un derechazo que se fue desviado por la oportuna intervención del portero Ángel Zamudio, mandando la jugada al tiro de esquina.

El ‘Santi’ González fue el lanzador y envió el balón al corazón del área, pasando de largo a los jugadores de Sport Huancayo, que se mostraron desconcertados y dejaron libre a un Michael Hoyos que, en su intento de cabecear, remató la pelota con el hombro y pudo vencer la valla del equipo rival, desatando así la algarabía de los hinchas de Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo.

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Gol de Michael Hoyos de insólita definición en Sporting Cristal vs Sport Huancayo por Liga 1 2026. - captura: L1 MAX
Gol de Michael Hoyos de insólita definición en Sporting Cristal vs Sport Huancayo por Liga 1 2026. - captura: L1 MAX

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