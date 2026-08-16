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Benjamín Vicuña habló del vínculo con sus hijos menores a pesar de la distancia: “Eso no me lo puede robar nadie”

En PH, Podemos Hablar, el actor abrió su corazón con respecto a la situación que atraviesa desde que su expareja, la China Suárez, decidió vivir en Turquía junto a Mauro Icardi

A corazón abierto en el ciclo de Andy Kusnetzoff, Benjamín Vicuña contó cómo sobrelleva la distancia física con Magnolia y Amancio, fruto de su vínculo con la China Suárez (PH, Podemos Hablar - Telefe)
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La noche del sábado en PH, Podemos Hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, tuvo un momento de profunda sinceridad cuando Benjamín Vicuña compartió con el público y el resto de los invitados sus sentimientos respecto a la distancia que lo separa de sus hijos menores, Magnolia y Amancio. Desde que su expareja, la China Suárez, emprendió una nueva vida en Turquía junto a Mauro Icardi, el actor chileno enfrenta la realidad de tener a sus hijos a más de 14 mil kilómetros. “Evidentemente el día a día es fundamental. Me ha pasado en momentos de mi vida que he trabajado un montón, me fui a Chile, Argentina, España, México, Colombia, y obviamente que eso es el trabajo que no siempre justifica todo”, expresó Vicuña, dejando en claro que ningún éxito profesional compensa la ausencia diaria en la vida de los hijos.

Aunque en las últimas semanas Magnolia y Amancio volvieron a la Argentina, permitiendo un reencuentro más fluido, la situación deja huellas. Vicuña no oculta el dolor ni la incomodidad que provoca tener que adaptarse a una paternidad que se construye a la distancia. “Con respecto a mi situación hoy, que mis hijos pueden estar a 14 mil kilómetros, yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos, eso no me lo puede robar nadie. El amor. Y trato de atravesar las circunstancias que nos adversas, porque claramente no es cómodo, ni es lindo, ni es bueno ni es justo pero intento mantener un contacto a diario”, relató el actor.

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Durante la charla con Kusnetzoff y otros invitados como Lizy Tagliani, Evangelina Anderson, Santi Talledo y Pablo Giralt, Vicuña profundizó sobre la transformación que implica ejercer la paternidad bajo estas condiciones. “Existen miles de formas de paternar. El otro día me pasó con Muscari, que hablábamos porque él tiene una historia muy linda y él decía que el vínculo paternal sí o sí pasa por el día a día, por el estar. Y claro, yo lo escuchaba y decía ‘sí, estoy de acuerdo’, pero también me pasa que uno va asumiendo otro lugar y se va transformando, ¿no?”, dijo. La frase no solo refleja el proceso de aceptación sino también el aprendizaje de construir una relación sólida pese a la distancia.

La tierna foto que compartió Benjamín Vicuña junto a su hijo Amancio
A la distancia, Benjamín Vicuña publicó una foto con su hijo menor Amancio. "Extrañando ando", escribió a su lado (Instagram)

El actor se muestra consciente de que el contacto cotidiano es insustituible. “Cuando están acá, como ahora que pasaron casi dos meses, intercalado, pero vinieron y están mucho conmigo y ahí trato de meterle mucho tiempo de calidad, de amor, de conversaciones también, aunque son chiquitos, obviamente que reservando ciertas zonas porque las cosas de adultos son de adultos, y eso, alimentando el vínculo”, explicó. Para Vicuña, el reencuentro con sus hijos es una oportunidad de recuperar lo perdido y de fortalecer la relación a través de la presencia, el diálogo y los momentos compartidos.

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En las redes sociales, la relación entre Vicuña y sus hijos también se refleja en publicaciones emotivas, como la que dedicó a Amancio por su cumpleaños. “Mi niño feliz, cumple 6 años. Valiente y sensible, dueño de los ojos más profundos y bonitos del condado”, escribió junto a un video en el que se lo ve compartiendo un momento de complicidad con el pequeño. El posteo se viralizó y cosechó muestras de apoyo de seguidores y colegas, además del mensaje de su hermano mayor, Bautista: “Cada vez más parecido a mi yo de niño”.

El mensaje de Vicuña fue interpretado por muchos como una reafirmación del lazo indisoluble entre padre e hijo. La respuesta del público fue inmediata, con comentarios que celebran la fortaleza de la familia y la manera en que el actor enfrenta la exposición mediática de su vida privada. La paternidad, para Vicuña, sigue siendo un pilar central, aun en contextos difíciles. Su manera de compartir estos momentos en las redes se convierte en una forma de acercar a sus hijos y de mostrar la gratitud y el aprendizaje que le deja cada etapa de la crianza, incluso en la distancia.

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