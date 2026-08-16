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República Dominicana tendrá más mayores de 60 años que menores de 15 en 2044, según la Oficina Nacional de Estadística

Las proyecciones oficiales anticipan un cambio en la estructura etaria del país, con una relación de 100.38 adultos mayores por cada 100 niños, en un escenario que presionará la salud, las pensiones y el empleo

Manos de un anciano y manos de un bebé entrelazadas sobre una mesa de madera con superficie rústica.
La República Dominicana tendrá en 2044 más personas de 60 años o más que menores de 15, según las proyecciones de la ONE. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El panorama demográfico de la República Dominicana está en proceso de transformación, según las proyecciones de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Los datos indican que en 2044 la cantidad de personas de 60 años o más superará a la de menores de 15, lo que modificaría el balance etario del país y anticipa retos en salud, pensiones y mercado laboral.

El proceso de envejecimiento avanza de manera sostenida. Para 2026, la población nacional es de 11,087,418 habitantes, con una edad media de 32.65 años y una relación de 51.28 adultos mayores por cada 100 menores de 15. Según la ONE, esa proporción subirá a 87.00 en 2040, a 96.84 en 2043 y llegará a 100.38 en 2044. El crecimiento continuaría: en 2050 la relación sería de 123, en 2075 de 237 y en 2100 de 329, cuando la edad media alcanzaría los 51.28 años.

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Las proyecciones oficiales muestran que el país no detendría de inmediato su crecimiento poblacional. La cifra seguiría aumentando hasta los 13,476,248 habitantes en enero de 2073. Ese mismo año marcaría el inicio del descenso demográfico, con 123,849 nacimientos frente a 125,528 defunciones y un saldo migratorio próximo a cero. Al comenzar 2074, la población sería de 13,474,575; bajaría a 13.42 millones en 2080, a 13.18 millones en 2090 y a alrededor de 12.77 millones en 2100.

Factores que explican el cambio demográfico

El cambio en la pirámide poblacional se relaciona con dos tendencias principales: la caída de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida. La tasa global de fecundidad pasó de 7.57 hijos por mujer en 1950 a 2.13 en 2020 y a 1.97 en 2026. La ONE proyecta para 2050 una tasa de 1.70. Por su parte, la esperanza de vida en 2026 es de 75.76 años y, según el informe, aumentaría a 81.63 años en 2050 y a 87.06 en 2075.

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El envejecimiento de la población en República Dominicana elevará la relación de adultos mayores por cada 100 menores de 15 de 51.28 en 2026 a 100.38 en 2044. (FOTO: Metropolitano)
El envejecimiento de la población en República Dominicana elevará la relación de adultos mayores por cada 100 menores de 15 de 51.28 en 2026 a 100.38 en 2044. (FOTO: Metropolitano)

Un hallazgo destacado por Diario Libre es que la brecha de esperanza de vida entre sexos se mantiene: las mujeres dominicanas tienen una ventaja de seis años sobre los hombres en este indicador, según los datos oficiales. Además, Diario Libre subraya que este fenómeno se enmarca en el proceso general de envejecimiento ya reflejado por las proyecciones de la ONE.

Perspectivas económicas y sociales

El economista Alejandro Grisanty considera que esta dinámica responde a una tendencia mundial, aunque el ritmo en República Dominicana es más lento. Grisanty señala que la disminución de nacimientos y el envejecimiento incrementarán la proporción de personas dependientes respecto a la población en edad de trabajar, lo que podría suponer desafíos fiscales, especialmente en salud, además de una menor disponibilidad de mano de obra. A su juicio, estas circunstancias abren el debate sobre reformas estructurales para sostener el crecimiento económico y los ingresos tributarios. “Es una tendencia que está pasando en todo el mundo. De hecho, quizás en República Dominicana está pasando de manera más lenta”, señaló Grisanty.

El sistema de pensiones es otro de los puntos destacados. El economista Arismendi Díaz advierte que una mayor esperanza de vida supondrá jubilaciones más largas: “El envejecimiento de la población implica más años en que el sistema de Seguridad Social tiene que garantizar la pensión a cada afiliado en particular”. Díaz toma como referencia el caso de Europa, donde el período de percepción de pensión pasó de unos 10 años a cerca de 20, y plantea la necesidad de aumentar la cotización para asegurar la estabilidad del sistema. Además, considera que, ante una posible reducción de la fuerza laboral, será necesario incrementar la productividad. “Cada gente que queda o que nace tendrá que tener una productividad mucho mayor que la de ahora para poder compensar la reducción de la mano de obra”, sostuvo. El especialista vincula este desafío con la adaptación educativa y la formación permanente, ante los cambios tecnológicos y la inteligencia artificial.

Primer plano de dos manos de adultos mayores entrelazadas; una mano lleva un anillo y una pulsera. Fondo difuminado de una sala de danza con personas.
La población de República Dominicana seguiría creciendo hasta 2073, cuando alcanzaría 13,476,248 habitantes antes de iniciar un descenso demográfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la perspectiva de la salud, el geriatra Mister E. Encarnación Pérez plantea que el sistema sanitario debe prepararse para un aumento en la demanda asistencial. Entre sus propuestas figuran la creación de hospitales geriátricos, la atención domiciliaria para adultos mayores con dependencia funcional y la importancia de anticipar la organización del sistema. Encarnación Pérez advirtió que “en el futuro los centros de salud no darán abasto a la demanda y el coste del sistema será insostenible por las complicaciones que se derivan de una atención no oportuna en esta población”.

Cambios en la estructura familiar y social

El sociólogo Celedonio Jiménez apunta que la nueva composición etaria tendría efectos sobre la organización social. Explica que una sociedad con mayor peso de adultos mayores tiende a ser “más pesada, más rígida y menos dinámica”. Jiménez describe el fenómeno como una “europeización” de la estructura social, donde disminuyen los menores y aumentan los ancianos. También recuerda que en países europeos envejecidos se ha recurrido a la inmigración para cubrir ciertas necesidades de mano de obra.

En el ámbito familiar, Jiménez prevé la desaparición de la familia extensa y una reducción de la familia nuclear, con predominio de familias de parejas. En lo económico, anticipa menos empleo y mano de obra joven, un mayor porcentaje de jubilados o pensionados y la posibilidad de elevar la edad de acceso a la jubilación. Asimismo, considera que podría consolidarse un mayor conservadurismo cultural e ideológico, asociado a una población más envejecida.

El escenario proyectado por la ONE, resaltado en distintos momentos por Diario Libre, sugiere que la República Dominicana avanzará hacia transformaciones graduales, marcadas por el envejecimiento poblacional y la adaptación de las políticas públicas y sociales a una realidad demográfica distinta.

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