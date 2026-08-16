Mr. Peet habla de la posibilidad de volver a ser la voz de Combate en su nueva temporada

El presentador Mr. Peet aparece en escena junto al logo de Combate Nueva Generación, programa al que podría regresar como voz oficial.

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El regreso de ‘Combate-Nueva Generación’ ha propiciado un nuevo capítulo en la trayectoria de Peter Arévalo, quien es conocido como Mr. Peet por la audiencia peruana de realities. Tras el anuncio oficial del canal ATV sobre una nueva temporada del programa, el locutor confirmó que existieron acercamientos con la producción, aunque su participación como voz emblemática todavía no ha sido definida.

“Por ahora nos hemos reunido preliminarmente. Todo muy bien, muy bien, y vamos a ver más adelante lo que se da. A mí no me corresponde, yo no soy el dueño del proyecto, ni el vocero. No me corresponde decir si esto va o no va. Por ahora es un proyecto, por ahora son reuniones. Creo que han sido muy buenas reuniones, muy positivas”, afirmó Arévalo ante la consulta sobre su posible regreso.

El conductor relató que volvió a encontrarse con viejos conocidos en las instalaciones de ATV durante las conversaciones sostenidas. Según explicó, el reencuentro fue motivo de satisfacción personal, aunque optó por no adelantar ninguna decisión final.

Peter Arévalo confesó que tuvo acercamiento con la productora del programa, tras el anuncio de una nueva temporada | TikTok

“Yo estoy feliz de haber vuelto a mi casa, de haber vuelto a verme con gente muy querida, con gente de edición, de producción, de marketing, con gente de ATV. Muchas gracias a Marisol (Crousillat) por la invitación y después el tiempo dirá si pasa o no pasa”, expresó el comunicador al referirse a la productora y al equipo que lo recibió en el canal.

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Las declaraciones del narrador, obtenidas tras el anuncio de ATV, también incluyeron una referencia al impacto que podría generar su regreso en el ambiente televisivo local. “Si a partir de eso, en otro lado están temblando, es problema de ellos, no mío. Yo sé que hago temblar a todos”, manifestó Arévalo, quien mantiene una presencia constante en los medios deportivos nacionales.

El locutor Mr. Peet, con otros tres hombres en un escenario, considera volver a ser la voz de Combate.

Combate anunció su regreso con una nueva generación

La cadena ATV reveló el viernes 14 de agosto, a través de sus redes sociales, la vuelta de ‘Combate’ con una propuesta bajo el lema “¡Esta nueva generación será bacán!”. La noticia generó una reacción inmediata en los seguidores del formato, quienes compartieron mensajes de entusiasmo y expectativa ante la renovación del reality de competencia.

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El canal detalló que el ciclo llevará por nombre ‘Combate-Nueva Generación’. El formato incluirá a nuevos participantes provenientes de la cantera de chicos realities, sumando así una renovación de rostros al histórico enfrentamiento entre los equipos rojo y verde, elementos tradicionales del programa. “¿Rojos o Verdes? ¡Combate está más vivo que nunca y esta generación promete ser bacán!”, escribió ATV en su primera publicación oficial.

En una segunda comunicación, la televisora enfatizó la preparación de sus estudios para recibir a los nuevos integrantes y relanzar el juego competitivo. “El juego vuelve a empezar y los estudios se preparan para una nueva era. ¿Quiénes asumirán el reto esta vez?”, indicaron desde la cuenta institucional.

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La cadena ATV anuncia el retorno de su reality pionero en competencia, que presentará un formato renovado y nuevos rostros, generando gran expectativa y reacciones positivas entre seguidores en redes sociales. ATV

El anuncio también reavivó la discusión sobre la vigencia de los realities en la televisión peruana y el peso de las voces emblemáticas en su éxito. La figura de Mr. Peet permanece asociada a la identidad del programa, lo que incrementa la atención sobre su posible regreso como narrador.

Mientras las negociaciones continúan y la producción ultima detalles, el público aguarda la confirmación del equipo definitivo y el inicio de la nueva etapa. La expectativa gira tanto en torno a los nuevos talentos como a la presencia de figuras históricas del formato, entre quienes el nombre de Arévalo aparece como uno de los más solicitados por la audiencia.

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