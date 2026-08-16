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Codazos y golpes en la cara: el impactante nocaut del argentino Esteban Ribovics a una leyenda de la UFC

El Gringo superó por KO técnico al brasileño Edson Barboza en un combate de peso ligero que se realizó en Filadelfia, EEUU

El argentino venció al luchador brasileño en un combate por la categoría peso lígero.
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En la velada de UFC 330 en Filadelfia, un argentino fue gran protagonista. Esteban Ribovics venció a Edson Barboza por nocaut técnico en un combate de la categoría peso ligero. Tras una secuencia de golpes, el árbitro detuvo la lucha en el segundo asalto y le dio la victoria al Gringo. Después del combate, la leyenda brasileña de las artes marciales mixtas anunció su retiro y dejó sus guantes en el centro del octágono.

Ribovics, nacido en Tartagal, marcó el ritmo de la pelea desde el inicio. Abrió la ceja derecha de Barboza con fuertes golpes y estuvo cerca de terminarlo al cierre del primer round. En el segundo, mantuvo el control hasta que el árbitro dio por finalizado el combate y decretó el nocaut técnico luego de una serie de dos codazos y otros golpes de puño a la cara de su rival. Con este resultado, el argentino suma cinco triunfos en ocho peleas dentro de la UFC.

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Antes de salir al octógono, Ribovics habló con Infobae y relató que su mayor desafío en la empresa no es llegar al octágono, sino sostenerse dentro de una estructura donde, según advirtió, una racha adversa puede dejar sin contrato a un atleta aun cuando todavía tenga peleas firmadas por delante. El argentino de 30 años logró una victoria que lo puede dejar cerca del top 15 de la categoría. Esteban llegaba con un récord profesional de 15 victorias y tres derrotas, y un balance de cuatro triunfos y tres caídas en UFC. Su nombre creció tras el nocaut sobre Terrance McKinney en un minuto y 35 segundos y después de su pelea ante Daniel Zellhuber en UFC 306.

Ribovics noqueó a Barboza en el segundo round (Kyle Ross-Imagn Images)
Ribovics noqueó a Barboza en el segundo round (Kyle Ross-Imagn Images)

El salteño explicó que su primer vínculo con la organización nació tras impresionar a Dana White en el Contender Series de 2022 con un nocaut ante Thomas Paull. A partir de ahí recibió un contrato de tres o cuatro peleas, un formato que, según relató, suele repetirse en los ingresos a la compañía. “El primer contrato para todos siempre es 10 y 10: 10 por pelear y 10 por ganar”, señaló Ribovics. Ese modelo implica una bolsa por presentarse y otra igual en caso de victoria, mientras que el segundo contrato depende de la negociación del mánager y del rendimiento mostrado en las primeras peleas.

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Su recorrido reflejó esa lógica. Perdió la primera, ganó la segunda, en la tercera se lesionó el hombro y recién en la cuarta, tras el nocaut con una patada que se volvió viral, obtuvo un nuevo acuerdo y luego sumó un bono. También marcó la diferencia económica entre ganar y perder. “Por pelear te pagan una parte y por ganar es el doble, pero si perdés, nada”, dijo, salvo en casos como el de una pelea distinguida con bono, donde también cobra el derrotado.

Esa situación le ocurrió tras su combate con Nasrat Haqparast, el marroquí con el que perdió por decisión en 2025. Según explicó en diálogo con este medio, al ser elegida la pelea de la noche recibió un pago extra pese a la derrota, algo que no sucede si la actuación no deja una marca especial. “A veces te pueden cortar antes igual si venís perdiendo tres seguidas. Si les da la gana, te pueden cortar cuando quieran. Tenés que tratar de dar la mejor parte de vos siempre”.

El peleador argentino en la UFC venció a una leyenda de Brasil (Kyle Ross-Imagn Images)
El peleador argentino en la UFC venció a una leyenda de Brasil (Kyle Ross-Imagn Images)

A la vez, destacó la diferencia entre UFC y los circuitos más pequeños de Sudamérica. En su relato, explicó que la estructura interna lo impactó desde el primer día por la cantidad de personal asignado a cada área, el seguimiento permanente y la atención desde la llegada al aeropuerto. “Te buscan del aeropuerto en camioneta, te traen, te tratan como un rey”, dijo. Para Ribovics, esa cara de la empresa convive con la presión deportiva y contractual que define la continuidad de cada peleador.

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