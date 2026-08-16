Árboles en riesgo: 5 signos de deterioro que conviene revisar a tiempo

Las señales de declive aparecen en la copa antes de la sequedad total. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un árbol puede mostrar señales de deterioro antes de secarse por completo, y detectarlas a tiempo permite reducir riesgos para las personas, las viviendas y el resto del jardín.

La revisión visual del tronco, raíces, ramas y la copa forma parte de las recomendaciones de entidades técnicas como la International Society of Arboriculture y organismos públicos de referencia en sanidad forestal.

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1. Ramas secas y pérdida de copa

La pérdida de hojas por sectores indica fallas en el transporte interno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las señales más visibles aparece en la parte alta del árbol. La University of Georgia Cooperative Extension advierte que el retroceso de ramas en la copa, la pérdida de hojas en sectores amplios y la presencia de sectores secos durante la temporada de crecimiento pueden indicar un problema serio de salud. Ese patrón suele aparecer cuando el ejemplar ya no logra transportar agua y nutrientes de manera eficaz hacia las zonas más alejadas de las raíces.

La Royal Horticultural Society también identifica entre los síntomas de declive el follaje escaso, la brotación tardía, la caída prematura de hojas y la pérdida progresiva de ramas. Si una parte importante de la copa muestra sectores secos o vacíos, la recomendación técnica es observar su evolución y pedir una evaluación profesional, sobre todo si el ejemplar se encuentra cerca de una casa, una vereda o un área de circulación.

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2. Hongos en la base o sobre el tronco

Los hongos en la base sugieren pudrición en raíces o madera interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de cuerpos fructíferos de hongos, como setas o estructuras leñosas adheridas al tronco, figura entre las alertas de mayor peso. La University of Georgia Cooperative Extension señala que estas formaciones en la base del árbol o sobre el tronco pueden asociarse con pudrición avanzada en raíces o madera interna. Cuando esa descomposición se instala, la estabilidad física del ejemplar puede quedar comprometida.

El USDA Forest Service incluye entre los indicios de pudrición interna la presencia de conks, ramas caídas, cicatrices en la base y actividad de insectos asociados a madera en descomposición. La presencia de hongos no confirma por sí sola un colapso inmediato, pero sí exige una revisión técnica, porque la degradación interior no siempre resulta visible desde afuera.

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3. Corteza dañada, grietas o heridas en el tronco

La degradación interna puede avanzar sin síntomas evidentes desde afuera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de la corteza también ofrece pistas claras. La University of Georgia Cooperative Extension indica que las lesiones en el tronco, las zonas sin corteza, cancros y grietas pueden alterar la capacidad del árbol para mover nutrientes y agua.

Cuando la corteza se desprende en sectores amplios o deja expuesta la madera, el árbol pierde una barrera básica frente a plagas y enfermedades.

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La International Society of Arboriculture sostiene en sus guías para propietarios que las rajaduras profundas, las cavidades y los daños estructurales requieren atención especial, ya que pueden aumentar la probabilidad de falla del tronco o de ramas principales.

Las grietas verticales, heridas extensas y madera blanda o quebradiza deben interpretarse como señales de alerta, en especial tras tormentas, impactos mecánicos o podas mal ejecutadas.

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4. Inclinación reciente o suelo levantado alrededor de las raíces

Una inclinación reciente puede reflejar pérdida de anclaje radicular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los árboles inclinados están en riesgo, pero una inclinación nueva o cada vez más marcada demanda atención inmediata. La International Society of Arboriculture y especialistas en evaluación de riesgo arbóreo advierten que un cambio repentino en la verticalidad puede reflejar una pérdida de anclaje en el sistema radicular, sobre todo si aparece después de lluvias intensas o vientos fuertes.

La revisión no debe limitarse al tronco. La University of Georgia Cooperative Extension recomienda mirar la base del ejemplar y el ensanchamiento natural donde el tronco se une con las raíces. Si el suelo aparece agrietado, elevado o con raíces expuestas en un lateral, existe la posibilidad de movimiento del plato radicular. En esos casos, el riesgo principal no es solo el deterioro biológico, sino la eventual caída completa del árbol.

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5. Hojas pequeñas, amarillas o caída prematura

El amarilleo y la caída prematura de hojas expresan estrés del ejemplar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hojas suelen reflejar el estrés antes de que aparezcan daños mayores en la estructura. La Royal Horticultural Society enumera entre los signos de declive el amarilleo, amarronamiento, desarrollo escaso de follaje, crecimiento reducido y caída anticipada de hojas. Esos síntomas pueden relacionarse con sequía, anegamiento, compactación del suelo, plantación profunda o problemas en la absorción de nutrientes.

La University of Georgia Cooperative Extension suma otras señales, como hojas deformadas, manchas, defoliación y copas ralas. Un follaje más pequeño de lo habitual o un cambio de color fuera de estación no siempre implica muerte inminente, aunque sí indica una situación de estrés o declive.

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Cuando esos cambios se combinan con ramas secas, hongos o daños en el tronco, las instituciones consultadas aconsejan recurrir a un arborista certificado para definir si el ejemplar puede recuperarse o si representa un peligro.

La International Society of Arboriculture recomienda que la inspección de árboles con valor patrimonial o ubicados cerca de construcciones quede en manos de profesionales capacitados. El USDA Forest Service y la Royal Horticultural Society coinciden en que la observación temprana mejora la capacidad de respuesta y ayuda a decidir entre tareas de manejo, monitoreo o remoción del árbol.

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