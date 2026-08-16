El gracioso momento que vivió Nicolás Tagliafico y su pareja Caro Calvagni con cerdos salvajes en sus vacaciones: “¡Me mordió!”

El futbolista y la influencer disfrutaron de sus días libres en Atokos

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Tras el subcampeonato de la selección argentina en el Mundial, Nicolás Tagliafico viajó con su esposa Caro Calvagni a Grecia para disfrutar de sus vacaciones. Durante sus días de descanso, la pareja visitó diferentes islas paradisiacas que compartieron en sus redes sociales y en un extenso video publicado en el canal de YouTube oficial del futbolista. Entre los lugares que visitaron apareció Atokos, una pequeña isla privada y casi deshabitada del mar Jónico, conocida por la presencia de cerdos salvajes que viven en libertad y nadan en aguas cristalinas.

“Llegamos a la isla de Atokos, donde están los cerdos salvajes. Hay mucha gente porque, obviamente es algo turístico. La gente cuando se entera de algo, como nosotros, vamos a investigar y ver si es cierto. Debe haber 10 o 20 como mucho, pero pobrecitos, hace mucho calor. Es una locura, está lleno de gente. Más allá del agua, la atracción turística son los cerditos”, comentó el lateral izquierdo.

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Tagliafico y Calvagni compartieron en el video su encuentro con los animales y dejaron divertidas escenas. Además de los momentos en los que le dieron de comer, se destacó una situación en la que mordieron levemente al lateral izquierdo cuando les daba comida. “Son grandes de cerca”, soltó el jugador. La isla está ubicada cerca de Lefkada e Ítaca y su principal atracción turística se concentra en la bahía One House, donde una manada de cerdos negros suele acercarse a la orilla y a las embarcaciones.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni fueron de vacaciones a Grecia (@tagliafico3)

Otro de los destinos elegidos durante sus vacaciones fue un hotel de la isla de Zante, también conocido como Zakynthos, una ubicación que el propio futbolista confirmó en una historia de Instagram. Antes había publicado un carrusel de cinco imágenes con la bandera griega, sin mayores precisiones sobre el lugar. La pareja mostró parte de su estadía en redes sociales. Calvagni compartió varias historias, entre ellas un video en el que ambos se lanzan al agua durante sus vacaciones.

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En las horas previas a revelar el destino, Tagliafico había subido otras fotos sin dar pistas sobre la ubicación. En esas imágenes también apareció un detalle que llamó la atención: un guiño de Lionel Messi en su termo. “¡Otra travesía juntos! Te amo”, escribió Tagliafico en una de los posteos que subió sobre sus vacaciones con Caro Calvagni.

Las vacaciones de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

Después de la final del domingo 19 de julio, el defensor regresó primero a la casa familiar junto con su esposa, con quien se casó en diciembre de 2022, y luego inició formalmente sus vacaciones. “La mejor manera de recargar energías”, habían escrito en una publicación anterior que tampoco identificaba el destino, aunque luego se supo que también se trataba de Grecia.

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El lateral dejó además un mensaje tras la derrota en la final: “Duele muchísimo, no lo voy a negar. Pero haber llegado a otra final y dejar la vida en la cancha no se borra con nada. Orgulloso de pertenecer a este grupo que lo dió todo. Gracias a todos los argentinos por acompañarnos durante cada paso de este Mundial. Nos hicieron sentir su apoyo desde el primer hasta el último día. Vamos Argentina, siempre”.

Su participación en el torneo tuvo un recorrido cambiante. Comenzó como suplente por una lesión, fue titular por primera vez ante Jordania en la última fecha de la fase de grupos, entró sobre el final en el cruce de 16avos contra Cabo Verde y desde los octavos frente a Egipto recuperó su lugar en el once inicial y ya no salió.

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Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni disfrutaron de sus vacaciones en playas de Grecia (@tagliafico3)

Calvagni también le dedicó un mensaje público tras la caída 1-0 contra España en New York. “Solo tengo palabras de admiración. Dejaste las piernas, el corazón y el alma por la Selección. Siempre dando un poco más, incluso cuando eso significa dejarte de lado a vos mismo para entregarle lo mejor de vos al equipo. Sos la persona más profesional y laburadora que conocí en mi vida, perfil bajo y tratando de hacer lo correcto siempre. Te amo con locura”.

Tagliafico cumplirá 34 años a fines de agosto y arrastra una larga trayectoria con la camiseta argentina. Su recorrido en selecciones comenzó en el Sudamericano Sub 15 de 2007, siguió con el Mundial Sub 17 de 2009 en Nigeria y la Copa del Mundo Sub 20 de 2011 en Colombia, antes de llegar a la Mayor desde Rusia 2018 con Jorge Sampaoli.

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Fue parte del plantel campeón en Qatar 2022 y volvió a integrar el equipo que alcanzó una final en este nuevo Mundial. En ese ciclo, el defensor nacido futbolísticamente en Banfield también construyó una carrera de clubes que incluyó un breve paso por Murcia de España, la capitanía en Independiente campeón de la Copa Sudamericana, una etapa en Ajax de Países Bajos y su llegada al Olympique Lyon para la temporada 2022/23.