Moria Casán cumple 80: los emotivos mensajes de los famosos a la icónica diva

Referentes del teatro, la televisión y la familia le dedicaron emotivos saludos y anécdotas en el día en que La One se consagra como leyenda viva (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay aniversarios que no son solo una fecha: son un verdadero acontecimiento nacional. Este 16 de agosto, Moria Casán cumple 80 años y la Argentina entera celebra a una de las mujeres más magnéticas, desafiantes y entrañables de su historia popular. Ícono absoluto de la cultura, pionera, musa y creadora de frases eternas, la exvedette, actriz y conductora no solo resiste el paso del tiempo, sino que lo transforma en leyenda. En medio del furor por la serie que recorre su vida y con la llegada de un nuevo año, el afecto de sus colegas y amigos desborda las redes en homenajes que mezclan gratitud, admiración y una alegría profundamente compartida.

Entre los primeros mensajes que resonaron estuvo el de Nora Cárpena, quien compartió varias fotos junto a Moria y un mensaje cargado de nostalgia: “Por tantas horas de camarines compartidas. Tantas charlas, tantos llantos, tantas risas. Gracias por tu energía. Feliz cumple 80 amiga @moria_laone”.

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Norita Carpena le dedicó un collage de imágenes de Moria Casán, en diferentes roles y épocas, para celebrar los 80 años de la artista (Instagram)

Ángel de Brito, otro de los nombres clave del espectáculo local, publicó una imagen junto a Moria y escribió: “Feliz cumple @moria_laone. Siempre cada encuentro es una fiesta. Los últimos 20 años fueron un placer cada noche juntos en el Bailando. Qué minon que sos”. Con su mensaje, el conductor recordó el papel de Moria como jurado y figura central en uno de los ciclos televisivos más populares de la última década, donde su mirada filosa y sus frases se volvieron virales.

Ángel de Brito y Moria Casán posaron en una fotografía compartida por el periodista en el marco del cumpleaños número 80 de la actriz

La Barby, referente de la televisión y el transformismo, eligió celebrar a la diva con una mezcla de admiración y complicidad: “Feliz cumple @moria_laone querida, sos lo total. Te adoro y admiro desde adolescente puto. Siempre es felicidad verte inmortalísima Mo. Nuestra primera foto… y vos de Rita Turdero”. El posteo remite a los años de televisión y a la capacidad de Moria para ser referente de distintas generaciones y colectivos.

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La Barby posó junto a Rita Turdero, personaje en homenaje a Moria Casán, durante los saludos por el cumpleaños de la diva

Leticia Brédice, quien interpreta a Susana Giménez en la serie sobre Moria, le rindió homenaje con una imagen de archivo y un texto que resalta la generosidad y creatividad de la homenajeada: “@moria_laone Feliz vida, cumple. Reina generosa, amorosidad, creatividad, sos tan lo más genia. Te amo eternamente, gracias, gracias, gracias por ser tan vos. Leonina amada, feliz cumple, te amo. Leti Brédice”.

Leticia Bredice compartió una imagen de Moria Casán con un saludo por su cumpleaños número 80

Vicky Xipolitakis, en una serie de historias, resumió años de vínculo y admiración con frases y emociones: “Mo, feliz cumpleaños. Años llenos de historias, recuerdos y enseñanzas. Sos familia, sos eterna, sos irrepetible. Gracias por estar siempre, por haber confiado en mí, por escucharme y por compartirme tu sabiduría; gracias por ser familia. Te amo @moria_laone. Gracias por tanto y por tantos años compartidos. Feliz 80 años One, feliz todo, Mo. Te amo. Tu Vikinga”. En sus mensajes también destacó la capacidad de Moria para transformar lo difícil en aprendizaje y cada momento en un recuerdo inolvidable: “Todo lo transforma. Lo difícil en aprendizaje, lo malo en algo bueno y cada momento en un recuerdo inolvidable. Llena de energía, sabiduría y amor. Feliz 80, Mo. Gracias por ser familia. Te amo”, “Feliz cumple, feliz todo. Te amo eterna Mo. Ella. La one. La única. La eterna. Te amo Mo. Feliz 80, feliz todo”.

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Victoria Xipolitakis le dedicó unas emotivas palabras a la exvedette por sus 80 años

Stefy Xipolitakis sumó su propio tributo con una imagen junto a su hermana y Moria frente a una marquesina, acompañada de un mensaje de gratitud y deseo de continuidad: “Feliz cumple mujer éxito @moria_laone. Qué bendecida soy de tenerte en mi vida. Qué persona inmensa sos. Que la vida nos encuentre siempre así, juntas, como hace ya tantos años. Te amo, te amamos”. Y sumó: “Somos luz. Somos alegría, somos pasión, somos buena gente, somos amor, somos familia”.

La hermana de Vicky Xipolitakis, Stefy, también aprovechó a homenajear a La One en su día especial

El círculo familiar también dijo presente en el homenaje. Malena Galmarini, hija de Pato, la pareja de La One y reconocida política, publicó un mosaico de fotos familiares y escribió: “Muy feliz cumple, mami Mo. Te queremos mucho”. En las imágenes aparece junto a Sergio Massa, Pato y hasta su hija Milagros, recibida en Ciencia Política por la UNSAM, mostrando el costado íntimo y afectivo de la figura pública.

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Malena Galmarini, hija de Pato, le dedicó un posteo a Moria por sus 80 años

Por su parte, Cecilia Milone optó por una dedicatoria extensa y personal, publicada en un clip en su cuenta de Instagram. “Hoy, 16 de agosto de 2026, Moria Casán vuelve a nacer. Lleva naciendo ochenta veces más todos los renacimientos que ha tenido. Yo tengo necesidad de celebrar ese nacimiento y agradecer su presencia tan fundamental en mi vida, tan fundamental en mi vida en general y en particular, respecto de mi vida profesional…”. Milone relató desde su primer encuentro con Moria durante los ensayos de “Drácula”, su experiencia en “Con pecado concebidas” junto a Nora Cárpena y María Valenzuela, la confianza que Moria depositó en ella para componer el tema de “Malas muchachas”, y los momentos de acompañamiento personal en episodios difíciles. “Moria me defendió más que mi mamá. En momentos complicados, se apareció en el camerino y me dijo: ‘Se vienen a comer con Ani’. Yo no sé cómo agradecerte. Ni siquiera es agradecerte. Cómo celebrarte, cómo bendecirte. Creo que todo lo que describa de Moria no alcanza, porque veo detrás de ese personaje una mujer que es definitivamente un emblema nacional, que hay filosofía detrás de cada una de sus palabras y de sus acciones, que es tan, de verdad, tan humana y tan alcanzable, que no se pone a decir frases eruditas. Todo lo que dice Moria lo entendemos todos. Te celebro, te bendigo y en el video que viene espero estar a la altura. Y ahí va la canción que me inspiraste con un video que llevo varios días editando y te adoro, Mo. Te adoro, te adoro. Celebro tu vida”.

En el día de los 80 años de La One, Cecilia Milone compartió palabras de gratitud y admiración por su rol en su carrera (Instagram)

María Fernanda Callejón, panelista actual y también participante en la serie sobre la vida de Moria, sumó su saludo con una fotografía juntas en el set televisivo. En la imagen, ambas posan abrazadas, con la exdette vestida de negro y Callejón luciendo una blusa naranja y falda marrón, rodeadas de un decorado de flores y luces de estudio. “Feliz cumple MO @moria_laone”, escribió, acompañando su mensaje con un gesto de afecto y complicidad que resalta el vínculo que comparten tanto en la pantalla como fuera de ella.

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María Fernanda Callejón se sumó a la oleada de mensajes de cariño y homenajes a la conductora

Belén Francese también se sumó a la ola de mensajes con una foto espontánea y un texto enfocado en la empatía y la lealtad: “Feliz cumple comadre adorada @moria_laone. De tantas fotos juntas y momentos elegí esta foto que fue espontánea porque refleja tanto de vos, empatía, compañera, bondadosa, sabia, consejera, gurú, frontal, me escaneaste del día uno y lo más hermoso: leal e incondicional como ninguna. Gracias infinitas y siempre ILOVE. Belu. A seguir celebrándolo todo”.

Belén Francese eligió una foto especial para homenajear a La One en su cumpleaños número 80

El doctor Guillermo Capuya, quien forma parte del panel de La Mañana con Moria (El Trece), subió una imagen junto a Moria en un set televisivo y la definió simplemente como: “Por muchos años más de vida, proyectos y amor. @moria_laone Única. Felices 80 años. Asombro”.

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El doctor Capuya fue otra de las figuras que aprovechó para dedicarle unas tiernas palabras a la conductora en su día

Por su parte, Gabriel Oliveri, por su parte, compartió una postal elegante en la que ambos posan de gala: “Feliz cumple @moria_laone querida. Salud, afecto y buenos momentos”.

Por su parte, Gabriel Oliveri optó por una postal junto a Moria Casán y una breve dedicatoria por su día especial (Instagram)

A lo largo de los años, Moria se consolidó como una figura inclasificable, capaz de reinventarse y mantenerse en el centro de la conversación pública. Su cumpleaños número 80 no solo celebra una vida de logros, sino también el legado de una artista que sigue rompiendo moldes, inspirando a colegas y marcando el ritmo de la cultura argentina. Entre afectos, recuerdos y homenajes, La One confirma que su presencia sigue siendo tan vital y magnética como el primer día. Y, como cada vez que se apagan las luces del escenario, la ovación es para ella.

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