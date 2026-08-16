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Luck Ra se emocionó en vivo en su show luego de su separación de La Joaqui: “Yo ya sé quién soy”

En medio de un concierto en Bariloche, el artista cordobés habló a corazón abierto ante el difícil momento que viene atravesando desde su ruptura con la referente de RKT

En medio de un show en vivo, Luck Ra sorprendió a su audiencia al hablarles a corazón abierto en medio de los tensos momentos que atraviesa luego de su separación de La Joaqui (El Ejército de LAM/Instagram)

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A más de dos semanas de la separación de Luck Ra y La Joaqui, las versiones de infidelidad y los rumores en torno al final de la pareja siguen generando repercusión en el mundo del espectáculo. En medio de especulaciones y desmentidas por parte de los involucrados, el tema no deja de captar la atención de los seguidores de ambos artistas. La exposición mediática no solo giró en torno a la ruptura y los posibles motivos, sino también a los comentarios sobre la apariencia y la vida personal del cantante cordobés, quien este fin de semana rompió el silencio y mostró su costado más vulnerable ante el público.

El episodio ocurrió durante el Festival de la Nieve, celebrado en Bariloche, Río Negro, y se viralizó rápidamente a través de las redes sociales, especialmente en la cuenta de El Ejército de LAM. Luck Ra, visiblemente conmovido, se tomó unos minutos sobre el escenario para referirse a las críticas que recibió en las últimas semanas, muchas de ellas centradas en su aspecto físico y en su exposición tras la separación de La Joaqui. “No es que me duela a mí, porque yo ya sé quién soy, pero hay algo que me gustaría aclarar y que es lo único donde tal vez me pueda llegar a entrar la bala. Y es que se ha hablado mucho de mí, sobre mi aspecto, sobre mi figura”, comenzó diciendo el artista ante el público.

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Con honestidad y sin filtros, el cantante continuó: “Y yo quiero aclarar algo... Se los juro por Dios que si yo quisiera, me podría operar esta cara de burro de Shrek, los dientes burro de Shrek. Tengo un diente partido… Ni siquiera me lo quiero arreglar porque me lo he chupado un montón. Sinceramente, para mí el querer corregir algo... Yo no quiero nada de eso”.

Luck Ra en España y separado
El artista se sinceró ante las críticas que recibió por su aspecto en medio de la polémica separación de La Joaqui (Instagram)

El artista fue más allá y llevó el mensaje directamente a los niños presentes en el festival. “Y quiero aclarar que en realidad uno... Yo creo que en la infancia también uno puede llegar a sufrir mucho de eso. Y solo quiero decir que cada niño que esté acá necesito que aprenda a amarse tal como es. Tal vez en el colegio puede llegar a sufrir esas cosas. Y no hay ningún tipo de operación que pueda arreglar el alma de uno. Y eso es lo más importante, lo que esté en el corazón. Y cada imperfección que le digan es su marca personal. Así que yo voy a seguir andando con mi cara de burro de Shrek y con mis dientes. Y yo quiero que cada imperfección que usted sienta que tenga en realidad es su marca personal, hermano. Y después todo lo demás, bueno, no fue”, expresó, emocionado, ante el público.

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La intervención de el referente de cuarteto cordobés se produjo después de varias semanas de alta exposición mediática. Desde que se conoció el final de su relación con La Joaqui, el cantante quedó en el centro de todo tipo de especulaciones: desde las versiones sobre infidelidad hasta los comentarios que circularon en redes sociales acerca de su aspecto físico y su manera de afrontar la ruptura. El furor por el video de su discurso también desató una ola de reacciones, muchas de ellas críticas y cargadas de ironía. Entre los mensajes que se destacaron en redes, se leyeron frases como: “Deje de actuar, nadie le cree”; “Se hace el pobrecito ahora”; “No me da pena”; “Ahora el vago llora y tiene sentimientos. De La Joaqui ni se acuerda”; “Llora por feo y traidor”, en referencia directa al momento que protagonizó en el festival.

El romántico posteo que La Joaqui le dedicó a Luck Ra
A más de dos semanas de dar a conocer su ruptura con La Joaqui, el artista cordobés se convirtió en el centro de las críticas (Instagram)

A pesar de los cuestionamientos y la polémica, Luck Ra eligió mostrarse auténtico y usar el escenario para enviar un mensaje de aceptación y autoestima. La repercusión de sus palabras demuestra que, más allá de los rumores y las críticas, el debate sobre la presión de la exposición pública y la importancia de la autoaceptación sigue vigente y atraviesa tanto a los artistas como a su público. Mientras continúan los comentarios y la atención mediática sobre su vida personal, el cantante cordobés se posiciona desde un lugar de vulnerabilidad, invitando a sus seguidores a abrazar sus propias marcas y a valorar lo que realmente importa: aquello que está en el corazón.

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